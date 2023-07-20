ЕС увеличит военную помощь Украине: Боррель про обстрелы Одессы

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Фото: росСМИ

Европейский союз намерен усилить военную поддержку Украине. Это связано с агрессивными РФ против Одессы, где зафиксированы человеческие жертвы, разрушения в порту и потеря больших запасов зерна для нуждающихся стран.

Об этом сообщил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

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Боррель подчеркнул, что события в Одессе показали новый уровень агрессии. С учетом использования авиации и дронов против Украины, ЕС рассматривает предоставление средств противовоздушной защиты и средств против дронов. Важным моментом станет обсуждение расширения ресурсов Европейского фонда мира.

"Этот ответ может быть только один, и он не должен быть риторическим, нам нужно предоставлять Украине больше военных ресурсов. Именно поэтому я представлю предложения по увеличению возможностей Европейского фонда мира — о цифрах мы сможем говорить после встречи. Этот вопрос превращается в очень серьезный", — сказал Боррель.

Напомним, в ночь на 20 июля в Одессе около 01:57 прозвучала воздушная тревога, которая длилась два часа. За это время в городе прозвучала серия взрывов. В результате обстрела разрушено админздание в центре города. Кроме того, четыре человека получили ранения.

Кроме того, сегодня ночью оккупанты ударили по жилым домам в Николаеве. Пострадали 18 человек, в том числе пятеро детей.