ЄС значно збільшить обсяги виробництва снарядів, — єврокомісар

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку та оборонної промисловості Тьєррі Бретон. Фото: Reuters

Євросоюз планує збільшити виробництво боєприпасів до одного мільйона одиниць на рік, які постачатимуть до України. За словами єврокомісара Тьєррі Бретона, це "безпрецедентний" план, який буде націлений на зміцнення європейської обороноздатності.

Про це пише Euractiv.

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Після виділення додаткових 500 мільйонів євро на виробництво боєприпасів оборонна промисловість ЄС має перейти в режим "військової економіки".

Бретон зазначив, що європейська промисловість поки що не досить масштабна, щоб задовольнити потреби безпеки України та членів ЄС, але вона має потенціал для цього.

Він також наголосив, що пріоритетним завданням залишається постачання снарядів України.

"Щоб підтримати Україну в короткостроковій перспективі, ми маємо продовжувати постачати її з наших запасів. Але нам також потрібно змінити пріоритети поточного виробництва та направити його в Україну як пріоритет", — сказав Бретон.

За даними видання, виробництвом боєприпасів займатимуться 13 країн, включаючи Болгарію, Францію, Чехію, Словаччину, Польщу, Румунію, Італію, Швецію, Словенію, Хорватію та Грецію. Бретон нещодавно відвідав ці країни та також планує перевірити виробничі потужності в Німеччині та Іспанії.

Нагадаємо, що на території Святошинського лісництва Києва було виявлено залишки боєприпасів. У лісосмузі виявили небойову частину снаряда ракетної системи залпового вогню "Град".