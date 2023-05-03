ЕС значительно увеличит объем производства снарядов, — еврокомиссар

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон. Фото: Reuters

Евросоюз планирует увеличить производство боеприпасов до одного миллиона единиц в год, которые будут поставляться в Украину. По словам еврокомиссара Тьерри Бретона, это "беспрецедентный" план, который будет нацелен на укрепление европейской обороноспособности.

Об этом пишет Euractiv.

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После выделения дополнительных 500 миллионов евро на производство боеприпасов, оборонная промышленность ЕС должна перейти в режим "военной экономики".

Бретон отметил, что европейская промышленность пока не достаточно масштабна, чтобы удовлетворить потребности безопасности Украины и членов ЕС, но она имеет потенциал для этого.

Он также подчеркнул, что приоритетной задачей остается снабжение снарядов Украины.

"Чтобы поддержать Украину в краткосрочной перспективе, мы должны продолжать снабжать ее из наших запасов. Но нам также нужно изменить приоритеты текущего производства и направить его в Украину как приоритет", — сказал Бретон.

По данным издания, производством боеприпасов будут заниматься 13 стран, включая Болгарию, Францию, Чехию, Словакию, Польшу, Румынию, Италию, Швецию, Словению, Хорватию и Грецию. Бретон недавно посетил эти страны и также планирует проверить производственные мощности в Германии и Испании.

Напомним, что на территории Святошинского лесничества Киева были обнаружены остатки боеприпасов. В лесополосе обнаружили небоевую часть снаряда ракетной системы залпового огня "Град".