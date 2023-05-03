ЕС значительно увеличит объем производства снарядов, — еврокомиссар
Евросоюз планирует увеличить производство боеприпасов до одного миллиона единиц в год, которые будут поставляться в Украину. По словам еврокомиссара Тьерри Бретона, это "беспрецедентный" план, который будет нацелен на укрепление европейской обороноспособности.
Об этом пишет Euractiv.
Увеличение производства снарядов
После выделения дополнительных 500 миллионов евро на производство боеприпасов, оборонная промышленность ЕС должна перейти в режим "военной экономики".
Бретон отметил, что европейская промышленность пока не достаточно масштабна, чтобы удовлетворить потребности безопасности Украины и членов ЕС, но она имеет потенциал для этого.
Он также подчеркнул, что приоритетной задачей остается снабжение снарядов Украины.
"Чтобы поддержать Украину в краткосрочной перспективе, мы должны продолжать снабжать ее из наших запасов. Но нам также нужно изменить приоритеты текущего производства и направить его в Украину как приоритет", — сказал Бретон.
По данным издания, производством боеприпасов будут заниматься 13 стран, включая Болгарию, Францию, Чехию, Словакию, Польшу, Румынию, Италию, Швецию, Словению, Хорватию и Грецию. Бретон недавно посетил эти страны и также планирует проверить производственные мощности в Германии и Испании.
Напомним, что на территории Святошинского лесничества Киева были обнаружены остатки боеприпасов. В лесополосе обнаружили небоевую часть снаряда ракетной системы залпового огня "Град".