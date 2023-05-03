Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow ЕС значительно увеличит объем производства снарядов, — еврокомиссар arrow

ЕС значительно увеличит объем производства снарядов, — еврокомиссар

3 мая 2023 16:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ЕС значительно увеличит объем производства снарядов, — еврокомиссар
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Евросоюз планирует увеличить производство боеприпасов до одного миллиона единиц в год, которые будут поставляться в Украину. По словам еврокомиссара Тьерри Бретона, это "беспрецедентный" план, который будет нацелен на укрепление европейской обороноспособности. 

Об этом пишет Euractiv.

Читайте также:

Увеличение производства снарядов

После выделения дополнительных 500 миллионов евро на производство боеприпасов, оборонная промышленность ЕС должна перейти в режим "военной экономики".

Бретон отметил, что европейская промышленность пока не достаточно масштабна, чтобы удовлетворить потребности безопасности Украины и членов ЕС, но она имеет потенциал для этого. 

Он также подчеркнул, что приоритетной задачей остается снабжение снарядов Украины.

 "Чтобы поддержать Украину в краткосрочной перспективе, мы должны продолжать снабжать ее из наших запасов. Но нам также нужно изменить приоритеты текущего производства и направить его в Украину как приоритет", — сказал Бретон.

По данным издания, производством боеприпасов будут заниматься 13 стран, включая Болгарию, Францию, Чехию, Словакию, Польшу, Румынию, Италию, Швецию, Словению, Хорватию и Грецию. Бретон недавно посетил эти страны и также планирует проверить производственные мощности в Германии и Испании.

Напомним, что на территории Святошинского лесничества Киева были обнаружены остатки боеприпасов. В лесополосе обнаружили небоевую часть снаряда ракетной системы залпового огня "Град".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас