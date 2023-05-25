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Єврокомісія дозволила Угорщині внести зміни до російського контракту на АЕС

25 травня 2023 14:54
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЄС дозволила Угорщині побудувати нові реактори на її АЕС
Засідання Єврокомісії. Фото: European Commission
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Європейська комісія дозволила Угорщині внести зміни до російського контракту, що стосується АЕС. Це дасть змогу побудувати нові реактори на її елктростанції "Пакш".

Про це повідомляє REUTERS

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Передісторія

У 2014 році Угорщина підписала угоду з російським "Росатомом" про будівництво двох реакторів у Пакші, де вже є чотири таких. Проєкт, вартістю 12,5 мільярдів євро, зазнав тривалих затримок. Угода щодо реакторів була визнана дещо застарілою через зміни в правовому, технічному та фізичному середовищі.

У квітні цього року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрівся з представниками російського уряду та "Росатома" в Москві, щоб обговорити зміни до контракту. Утім, про свої плани вони не надали багато деталей.

Єврокомісія дала згоду на внесення змін до контракту

Атомна енергетика не потрапляє під санкції Європейського Союзу проти Росії, запроваджені через війну в Україні. Тож, комісія дозволила внести зміни до російської угоди. 

"Вчора ми отримали зелене світло від Європейської комісії. Комісія схвалила зміни контракту щодо нових реакторів, які будуть побудовані в Пакші, як контракт на будівництво, так і контракт на фінансування", — сказав Сійярто.

Також чиновник додав, що нові реактори можуть запрацювати на початку наступного десятиліття, а більш масштабне будівництво може розпочатися вже незабаром. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Запорізькій АЕС відновили лінії електропередач та чи залишається після цього загроза вибуху чи несправностей. 

Додамо, що Укренерго зробило заяву щодо ситуації на ЗАЕС. 

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