ЕС разрешила Венгрии построить новые реакторы на ее АЭС

Заседание Еврокомиссии. Фото: European Commission

Европейская комиссия разрешила Венгрии внести изменения в российский контракт, касающийся АЭС . Это позволит построить новые реакторы на ее электростанции "Пакш".

Об этом сообщает REUTERS .

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Предыстория

В 2014 году Венгрия подписала соглашение с российским "Росатомом" о строительстве двух реакторов в Пакше, где есть уже четыре таких. Проект, стоимостью 12,5 миллиардов евро, испытал длительные задержки. Соглашение по реакторам было признано несколько устаревшим из-за изменений в правовой, технической и физической среде.

В апреле этого года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился с представителями российского правительства и "Росатома" в Москве, чтобы обсудить изменения в контракт. Впрочем, о своих планах они предоставили немного деталей.

Еврокомиссия дала согласие на внесение изменений в контракт

Атомная энергетика не подпадает под санкции Европейского Союза против России, введенные из-за войны в Украине. Поэтому комиссия позволила внести изменения в российское соглашение.

"Вчера мы получили зеленый свет от Европейской комиссии. Комиссия одобрила изменения контракта о новых реакторах, которые будут построены в Пакше, как контракт на строительство, так и контракт на финансирование", — сказал Сийярто.

Также чиновник добавил, что новые реакторы могут заработать в начале следующего десятилетия, а более масштабное строительство может начаться уже в скором времени.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Запорожской АЭС возобновили линии электропередач и остается ли после этого угроза взрыва или неисправностей.

Добавим, что Укрэнерго сделало заявление о ситуации на ЗАЭС.