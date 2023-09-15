Єврокомісія знімає ембарго на постачання українського зерна

Українське зерно. Фото: naglyad.org

У п'ятницю, 15 вересня, стало відомо, що Європейська комісія знімає ембарго на постачання українського зерна. Таким чином, після 15 вересня ЄС не продовжуватиме обмеження на імпорт.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Повідомляється, що у п'ятницю Європейська комісія заявила про своє рішення не продовжувати обмеження щодо ввезення аграрної продукції з України після 15 вересня, дата закінчення поточних обмежувальних заходів.

Після вивчення впливу експортних обмежень на чотири категорії аграрної продукції Єврокомісія дійшла висновку, що такі обмеження допомогли врівноважити цінову ситуацію на ринках п'яти країн ЄС, які наполягали на цих заходах.

Повідомлення Єврокомісії вказує на те, що поточні обмежувальні заходи припиняють свою дію від сьогодні.

Однак на додаток до цього було наголошено, що Україна висловила готовність реалізувати правові механізми, такі як система ліцензування експорту, у найближчі 30 днів для запобігання можливим ціновим коливанням на зернові культури.

Починаючи з 16 вересня Київ зобов'язаний запровадити дієві контрольні процедури щодо експорту чотирьох видів агропродукції, на які раніше поширювалися обмеження. Україна має надати опис цих заходів до Єврокомісії до 18 вересня.

Нагляд за виконанням цих заходів здійснюватиметься спільно між Україною та Єврокомісією. При цьому Єврокомісія зобов'язується не застосовувати додаткові обмеження, поки запропоновані Україною заходи діють і дають очікуваний результат.

Чому ЄС повинен був скасувати заборону на імпорт українського зерна

Варто зазначити, що раніше МЗС назвало кілька основних причин для скасування ембарго на імпорт українського зерна.

Україна та Європейський Союз створили спільну платформу для координації, на якій було врегульовано питання, що викликали побоювання деяких країн Європи;

Українська аграрна продукція не ставить під загрозу стабільність ринку ЄС; Останнє рішення Болгарії відновити закупівлю українських зернових підтверджує, що раніше запроваджені обмеження були необґрунтованими;

Обмежуючи український експорт, Євросоюз неявно підтримує Росію, яка є головним конкурентом України у сфері зернових і при цьому не має таких обмежень у ЄС;

Обмеження щодо імпорту суперечать умовам Асоціації між Україною та ЄС, а також основним принципам та нормам Спільного ринку ЄС.

Нагадаємо, що 15 вересня Європейська Комісія визначиться із подальшою долею мораторію на експорт української агропродукції до країн Європейського Союзу.

При цьому, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшника з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії на вимогу цих країн. 5 червня дія заборони була продовжена до 15 вересня. Згадана п'ятірка країн заявляла про наміри продовжити заборону на імпорт до кінця року та розширити її на деякі інші товари.