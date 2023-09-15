Украинское зерно. Фото: naglyad.org

В пятницу, 15 сентября стало известно, что Европейская комиссия снимает эмбарго на поставки украинского зерна. Таким образом после 15 сентября ЕС не будет продолжать ограничения на импорт.

Об этом сообщают СМИ.

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Еврокомиссия снимает эмбарго на поставки украинского зерна

Сообщается, что в пятницу Европейская комиссия заявила о своем решении не продлевать ограничения по ввозу аграрной продукции из Украины после 15 сентября, дата окончания текущих ограничительных мер.

После изучения воздействия экспортных ограничений на четыре категории аграрной продукции Еврокомиссия пришла к выводу, что такие ограничения помогли уравновесить ценовую ситуацию на рынках пяти стран ЕС, настаивавших на этих мерах.

Сообщение Еврокомиссии указывает на то, что текущие ограничительные меры прекращают свое действие с сегодняшнего дня.

Однако в дополнение к этому было отмечено, что Украина выразила готовность реализовать правовые механизмы, такие как система лицензирования экспорта, в ближайшие 30 дней для предотвращения возможных ценовых колебаний на зерновые культуры.

Начиная с 16 сентября, Киев обязан внедрить действенные контрольные процедуры относительно экспорта четырех видов агропродукции, на которые ранее распространялись ограничения. Украина должна предоставить описание этих мер в Еврокомиссию к 18 сентября.

Надзор за выполнением этих мер будет осуществляться совместно между Украиной и Еврокомиссией. При этом Еврокомиссия обязуется не применять дополнительные ограничения, пока предложенные Украиной меры действуют и приносят ожидаемый результат.

Почему ЕС должен біл отменить запрет на импорт украинского зерна

Стоит отметить, что ранее МИД назвало несколько основніх причин для отмені эмбарго на импорт украинского зерна.

Украина и Европейский союз создали совместную платформу для координации, на которой были урегулированы вопросы, вызывавшие опасения некоторых стран Европы;

Украинская аграрная продукция не ставит под угрозу стабильность рынка ЕС; Последнее решение Болгарии возобновить закупки украинских зерновых подтверждает, что ранее введенные ограничения были необоснованными;

Ограничивая украинский экспорт, Евросоюз неявно поддерживает Россию, которая является главным конкурентом Украины в сфере зерновых и при этом не сталкивается с такими ограничениями в ЕС;

Ограничения по импорту противоречат условиям Ассоциации между Украиной и ЕС, а также основным принципам и нормам Общего рынка ЕС.

Напомним, что 15 сентября Европейская Комиссия определится с дальнейшей судьбой моратория на экспорт украинской агропродукции в страны Европейского Союза.

При этом, в мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября. Упомянутая пятерка стран заявляла о намерениях продлить запрет на импорт до конца года и расширить его на некоторые другие товары.