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Європа запустить гіперзвуковий літак для супершвидкісних польотів між континентами

5 травня 2023 08:23
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Європа запустить гіперзвуковий літак для супершвидкісних польотів між континентами
Гіперзвуковий пасажирський літак. Фото: Destinus
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Інженери в Європі розпочали роботу над гіперзвуковим літаком. Експерти заявляють про неймовірно швидкі подорожі не тільки між країнами, а й між континентами. Наприклад, Франкфурт — Сідней за 4 години 15 хвилин або Мемфіс — Дубай за 3 години 30 хвилин.

Про це пише CNN.

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Що відомо про гіперзвуковий пасажирський літак

Швейцарська компанія Destinus розробляє пасажирський літак на надзвуковій швидкості, за допомогою якого час польоту із Європи до Австралії може скоротитися до 4 годин замість звичних 20-ти.

Команда спеціалістів із близько 120 співробітників працює в Іспанії, Франції та Німеччині. Перші два прототипи здійснили успішні випробувальні польоти та зовсім скоро розпочнуть випробування водневого польоту. Його третій прототип — Destinus 3 — має здійснити свій перший політ до кінця року, йдеться в матеріалі.

Eiger — другий прототип літака, який успішно пройшов випробування наприкінці 2022 року. Фото: Destinus

Паливо для надсучасного літака

Літак працюватиме на водородному паливі, оскільки він є чистим та доволі екологічним. Це джерело енергії, яке є дешевшим у виробництві та здатним гіперзвуковому літаку реалізвати його швидкість та амбіції.

Довгострокова мета полягає в тому, щоб повністю використовувати водневий двигун і звести до нуля викиди, але хоча виробництво водню все ще нарощується, йдеться в повідомленні.

Яким буде дизайн

Як повідомляється, прототипи Destinus — це літаки зі змішаним кузовом у формі хвильового вершника — гіперзвукова конструкція, яка вперше була задумана в 1950-х роках, але так і не була випущена у виробництво.

Майбутній прототип, Destinus 3, буде надзвуковим, і сподіваються, що він здійснить надзвуковий політ на водневому двигуні в 2024 році.

"Це досить масивний транспортний засіб. Він приблизно такого ж розміру, як і попередній прототип, з точки зору довжини близько 10 метрів, але він у 10 разів важчий і, ймовірно, у 20 разів складніший також з точки зору конструкції та силової системи", — каже Мартіна Лефквіст, менеджер з розвитку бізнесу компанії.

Як заявляють у Destinus, до 2030-х років компанія зможе випустити літак меншого розміру, який вміщуватиме близько 25 пасажирів та матиме певні обмеження щодо радіусу дії і буде повністю орієнтований на клієнтів бізнес-класу. До 2040-х років його повністю збільшена версія матиме кілька класів, включаючи економічний.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Іспанії презентували унікальний електрокар, зроблений зі смоли та надрукований на 3D–принтері. 

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