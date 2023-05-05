Європа запустить гіперзвуковий літак для супершвидкісних польотів між континентами
Інженери в Європі розпочали роботу над гіперзвуковим літаком. Експерти заявляють про неймовірно швидкі подорожі не тільки між країнами, а й між континентами. Наприклад, Франкфурт — Сідней за 4 години 15 хвилин або Мемфіс — Дубай за 3 години 30 хвилин.
Про це пише CNN.
Що відомо про гіперзвуковий пасажирський літак
Швейцарська компанія Destinus розробляє пасажирський літак на надзвуковій швидкості, за допомогою якого час польоту із Європи до Австралії може скоротитися до 4 годин замість звичних 20-ти.
Команда спеціалістів із близько 120 співробітників працює в Іспанії, Франції та Німеччині. Перші два прототипи здійснили успішні випробувальні польоти та зовсім скоро розпочнуть випробування водневого польоту. Його третій прототип — Destinus 3 — має здійснити свій перший політ до кінця року, йдеться в матеріалі.
Паливо для надсучасного літака
Літак працюватиме на водородному паливі, оскільки він є чистим та доволі екологічним. Це джерело енергії, яке є дешевшим у виробництві та здатним гіперзвуковому літаку реалізвати його швидкість та амбіції.
Довгострокова мета полягає в тому, щоб повністю використовувати водневий двигун і звести до нуля викиди, але хоча виробництво водню все ще нарощується, йдеться в повідомленні.
Яким буде дизайн
Як повідомляється, прототипи Destinus — це літаки зі змішаним кузовом у формі хвильового вершника — гіперзвукова конструкція, яка вперше була задумана в 1950-х роках, але так і не була випущена у виробництво.
Майбутній прототип, Destinus 3, буде надзвуковим, і сподіваються, що він здійснить надзвуковий політ на водневому двигуні в 2024 році.
"Це досить масивний транспортний засіб. Він приблизно такого ж розміру, як і попередній прототип, з точки зору довжини близько 10 метрів, але він у 10 разів важчий і, ймовірно, у 20 разів складніший також з точки зору конструкції та силової системи", — каже Мартіна Лефквіст, менеджер з розвитку бізнесу компанії.
Як заявляють у Destinus, до 2030-х років компанія зможе випустити літак меншого розміру, який вміщуватиме близько 25 пасажирів та матиме певні обмеження щодо радіусу дії і буде повністю орієнтований на клієнтів бізнес-класу. До 2040-х років його повністю збільшена версія матиме кілька класів, включаючи економічний.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Іспанії презентували унікальний електрокар, зроблений зі смоли та надрукований на 3D–принтері.