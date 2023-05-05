Европа запустит гиперзвуковой самолет для суперскоростных полетов между континентами

Гиперзвуковой пассажирский самолет. Фото: Destinus

Инженеры в Европе приступили к работе над гиперзвуковым самолетом. Эксперты заявляют о невероятно быстрых поездках не только между странами, но и между континентами. Например, Франкфурт — Сидней за 4 часа 15 минут или Мемфис — Дубай за 3 часа 30 минут.

Об этом пишет CNN.

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Швейцарская компания Destinus разрабатывает пассажирский самолет на сверхзвуковой скорости, посредством которого время полета из Европы в Австралию может сократиться до 4 часов вместо привычных 20-ти.

Команда специалистов из около 120 сотрудников работает в Испании, Франции и Германии. Первые два прототипа совершили успешные испытательные полеты и совсем скоро приступят к испытаниям водородного полета. Его третий прототип — Destinus 3 — должен совершить свой первый полет до конца года, говорится в материале.

Eiger — второй прототип самолета, успешно прошедший испытание в конце 2022 года. Фото: Destinus

Топливо для сверхсовременного самолета

Самолет будет работать на водородном топливе, поскольку он чист и достаточно экологичен. Это источник энергии, который дешевле в производстве и способен гиперзвуковому самолету реализовать его скорость и амбиции.

Долгосрочная цель состоит в том, чтобы полностью использовать водородный двигатель и свести к нулю выбросы, но хотя производство водорода все еще наращивается, говорится в сообщении.

Каким будет дизайн

Как сообщается, прототипы Destinus — это самолеты со смешанным кузовом в форме волнового всадника — гиперзвуковая конструкция, которая впервые была задумана в 1950-х годах, но так и не была выпущена в производство.

Будущий прототип, Destinus 3, будет сверхзвуковым, и надеются, что он совершит сверхзвуковой полет на водородном двигателе в 2024 году.

"Это достаточно массивное транспортное средство. Оно примерно такого же размера, как и предыдущий прототип, с точки зрения длины около 10 метров, но оно в 10 раз тяжелее и, вероятно, в 20 раз сложнее также с точки зрения конструкции и силовой системы", — говорит Мартина Лефквист, менеджер по развитию бизнеса компании.

Как заявляют в Destinus, к 2030-м годам компания сможет выпустить самолет меньшего размера, который будет вмещать около 25 пассажиров и будет иметь определенные ограничения радиуса действия и будет полностью ориентирован на клиентов бизнес-класса. К 2040-м годам его полностью увеличенная версия будет иметь несколько классов, включая экономический.

Напомним, ранее мы писали, что в Испании презентовали уникальный электрокар, сделанный из смолы и напечатанный на 3D-принтере.