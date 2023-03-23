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Європейська Рада провела обмін думками з Генсеком ООН Гутеррішем щодо України: висновки

23 березня 2023 21:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Європейська Рада
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 23 березня, Європейська Рада провела обмін думками з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Вони обговорили ситуацію в Україні.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

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Висновки Європейської Ради щодо України:

  • Європейська Рада повторює своє рішуче засудження агресивної війни рф проти України, яка є явним порушенням Статуту ООН, і нагадує про непохитну підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і невід'ємних прав на самооборону від російської агресії;
  • Європейська Рада вітає Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН "Принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні", яка була прийнята за широкої підтримки міжнародної спільноти;
  • росія має припинити свою агресію та негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої військові сили та посередників з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Слід поважати міжнародне гуманітарне право, в тому числі щодо поводження з військовополоненими. Європейська Рада рішуче засуджує сексуальне та гендерне насильство;
  • росія має негайно припинити дії, що загрожують безпеці цивільних ядерних об’єктів в Україні;
  • ЄС твердо відданий забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та інші найсерйозніші злочини, скоєні у зв’язку з агресивною війною рф проти України, зокрема шляхом створення відповідного механізму переслідування злочину агресії, який викликає стурбованість міжнародної спільноти в цілому. У цьому контексті Європейська Рада вітає угоду про створення нового Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України (ICPA) у Гаазі, який буде пов’язаний з існуючою Спільною слідчою групою, яку підтримує Євроюст;
  • ЄС залишається відданим збереженню та збільшенню колективного тиску на рф, у тому числі шляхом можливих подальших обмежувальних заходів, і продовженню роботи над обмеженням ціни на нафту разом з партнерами. Європейська Рада підкреслює важливість і невідкладність активізації зусиль для забезпечення ефективного впровадження санкцій на європейському та національному рівнях;
  • ЄС твердо і повністю підтримує Україну і продовжуватиме надавати рішучу політичну, економічну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно. Європейський Союз та країни-члени посилюють свої зусилля, щоб допомогти задовольнити нагальні військові та оборонні потреби України;
  • Європейський Союз продовжує підтримувати відновлення та реконструкцію України у координації з міжнародними партнерами. У цьому контексті Європейська Рада знову заявляє про повну підтримку ЄС створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих росією;
  • Європейська Рада вітає прихильність України та її зусилля щодо реформ і підкреслює важливість процесу вступу України до ЄС відповідно до своїх попередніх висновків, зокрема тих, що були зроблені 23-24 червня 2022 року;
  • ЄС продовжуватиме надавати всю необхідну підтримку Республіці Молдова. Європейська Рада запрошує Комісію представити пакет підтримки перед її наступним засіданням;
  • Європейська Рада засуджує продовжену військову підтримку росії в агресивній війні, яку надають Іран і Білорусь;
  • загарбницька війна рф проти України та створення нею продовольчої зброї підірвали глобальну продовольчу безпеку. У цьому контексті Європейська Рада бере до уваги продовження Чорноморської зернової ініціативи ООН.

Нагадаємо, Європейський Союз продовжив на пів року санкції проти росії. У списку майже 1,5 тисячі фізичних та 205 юридичних осіб з рф.

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