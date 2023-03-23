Европейский Совет провел обмен мыслями с Генсеком ООН Гутерришем по поводу Украины: выводы

Европейский Совет

Сегодня, 23 марта, Европейский Совет провел обмен мыслями с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили ситуацию в Украине.

Об этом говорится на сайте Европейского Совета.

Выводы Европейского Совета по Украине:

Европейский Совет повторяет свое решительное осуждение агрессивной войны рф против Украины, которая является явным нарушением Устава ООН, и напоминает о непреклонной поддержке Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и неотъемлемых прав на самооборону;

Европейский Совет приветствует Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Принципы Устава Организации Объединенных Наций, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине", принятой при широкой поддержке международного сообщества;

россия должна прекратить агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои военные силы и посредников со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Следует уважать международное гуманитарное право, в том числе по обращению с военнопленными. Европейский Совет решительно осуждает сексуальное и гендерное насилие;

россия должна немедленно прекратить действия, угрожающие безопасности гражданских ядерных объектов в Украине;

ЕС твердо привержен обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие самые серьезные преступления, совершенные в связи с агрессивной войной рф против Украины, в том числе путем создания соответствующего механизма преследования преступления агрессии, который вызывает обеспокоенность международного сообщества в целом. В этом контексте Европейский Совет приветствует соглашение о создании нового Международного центра по преследованию преступлений агрессии против Украины (ICPA) в Гааге, который будет связан с существующей Совместной следственной группой, поддерживаемой Евроюстом;

ЕС остается приверженным сохранению и увеличению коллективного давления на рф, в том числе путем возможных дальнейших ограничительных мер, и продолжению работы над ограничением цены на нефть вместе с партнерами. Европейский Совет подчеркивает важность и безотлагательность активизации усилий для обеспечения эффективного внедрения санкций на европейском и национальном уровнях;

ЕС твердо и полностью поддерживает Украину и будет продолжать оказывать решительную политическую, экономическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется. Европейский Союз и страны-члены усиливают свои усилия, чтобы помочь удовлетворить неотложные военные и оборонные нужды Украины;

Европейский Союз продолжает поддерживать возобновление и реконструкцию Украины в координации с международными партнерами. В этом контексте Европейский Совет вновь заявляет о полной поддержке ЕС создания международного механизма для регистрации ущерба, нанесенного россией;

Европейский Совет приветствует приверженность Украины и ее усилия по реформам и подчеркивает важность процесса вступления Украины в ЕС в соответствии со своими предварительными выводами, в частности, сделанными 23-24 июня 2022 года;

ЕС будет продолжать оказывать всю необходимую поддержку Республике Молдова. Европейский Совет приглашает Комиссию представить пакет поддержки перед его следующим заседанием;

Европейский Совет осуждает продолженную военную поддержку россии в агрессивной войне, оказываемой Ираном и Беларусью;

захватническая война рф против Украины и создание ею продовольственного оружия взорвали глобальную продовольственную безопасность. В этом контексте Европейский Совет принимает во внимание продление Черноморской зерновой инициативы ООН.

Напомним, Европейский Союз продлил на полгода санкции против россии. В списке почти 1,5 тысячи физических и 205 юридических лиц из рф.