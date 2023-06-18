Європейський центробанк схвильований передачею Україні прибутку від заморожених активів РФ, — FT

Будівля Європейського Центрального банку у Франкфурті. Фото: REUTERS

Європейський Центробанк застерігає керівництво ЄС від конфіскації заморожених активів РФ. Там вважають, що це може підірвати довіру до євро як світової валюти.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

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У Європейському центробанку переконані, що це може стати поганим сигналом для світових ринків. Крім того, таке рішення може спонукати центробанки країн, які мають великі грошові резерви, відвернутися від євро.

"Немає жодних розбіжностей у тому, що це правильно з моральної точки зору, але дуже важко зрозуміти, як це зробити. Не можна просто оминути закон. І навіть якщо знайдеться якесь юридичне обґрунтування, то (неочевидно), які будуть наслідки для статусу євро як світової валюти", — заявив один європейський дипломат, якого не називає видання.

Зауважимо, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну країни Заходу заморозили російські активи на сотні мільярдів доларів.

Нагадаємо, Естонія розробила юридичний механізм для використання заморожених активів Російської Федерації для допомоги Україні. МЗС Естонії готує зміни до законодавства.