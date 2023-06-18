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Европейский центробанк взволнован передачей Украине прибыли от замороженных активов РФ, — FT

18 июня 2023 01:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Европейский центробанк взволнован передачей Украине прибыли от замороженных активов РФ, — FT
Здание Европейского центрального банка во Франкфурте. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Европейский Центробанк предостерегает руководство ЕС от конфискации замороженных активов РФ. Там считают, что это может подорвать доверие к евро как мировой валюте.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

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В Европейском центробанке уверены, что это может стать плохим сигналом для мировых рынков. Кроме того, такое решение может подтолкнуть центробанки стран, обладающих большими денежными резервами, к отказу от евро.

"Нет никаких разногласий в том, что это правильно с моральной точки зрения, но очень трудно понять, как это сделать. Нельзя просто обойти закон. И даже если найдется какое-либо юридическое обоснование, то (неочевидно), какие будут последствия для статуса евро как мировой валюты", — заявил один европейский дипломат, которого не называет издание.

Заметим, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны Запада заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов.

Напомним, Эстония разработала юридический механизм использования замороженных активов Российской Федерации для помощи Украине. МИД Эстонии готовит изменения в законодательство.

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