Євросоюз хоче "гібридного трибуналу" над Путіним, — ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

У Брюсселі та серед країн G7 спостерігається прагнення створення гібридного трибуналу для притягнення до відповідальності за злочини, скоєні під час агресії проти України. DW повідомляє з посиланням на посадовця, що найбільш реалістичним варіантом є міжнародний трибунал, який ґрунтується на українській юрисдикції.

Про це пише DW.

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Наприкінці 2022 року Єврокомісія запропонувала створити спеціальний суд для переслідування злочинів, скоєних Росією проти України. Розглядалися два варіанти: міжнародний трибунал, заснований на багатосторонньому договорі, та "гібридний суд", який поєднував би національну юрисдикцію та міжнародне право за участю суддів з різних країн.

Для реалізації обох варіантів необхідна потужна підтримка ООН, оскільки за злочини агресії відповідає найвище політичне та військове керівництво країни. Такі особи мають міжнародний імунітет, тому для трибуналу необхідно зняти імунітет із глави держави-агресора, глави його уряду та міністра закордонних справ.

Наразі Україна та 14 інших країн, що входять до Європейського Союзу, ведуть розслідування міжнародних злочинів, скоєних Росією. Створення гібридного трибуналу є важливим кроком у забезпеченні справедливості та притягненні винних до відповідальності.

Нагадаємо, що Коста-Рика приєдналася до створення спецтрибуналу над Росією за агресію проти України. Таким чином, над створенням спецтрибуналу працює вже 34 держави світу.