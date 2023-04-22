Евросоюз хочет "гибридного трибунала" над Путиным, — СМИ

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

В Брюсселе и среди стран G7 наблюдается устремление к созданию гибридного трибунала для привлечения к ответственности за преступления, совершенные во время агрессии против Украины. DW сообщает со ссылкой на чиновника, что наиболее реалистичным вариантом является международный трибунал, основанный на украинской юрисдикции.

Об этом пишет DW.

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Чиновник ЕС добавил, что для ЕС крайне важно, чтобы Украина ратифицировала Римский устав.

В конце 2022 года Еврокомиссия предложила создать специальный суд для преследования преступлений, совершенных Россией против Украины. Рассматривались два варианта: международный трибунал, основанный на многостороннем договоре, и "гибридный суд", который сочетал бы национальную юрисдикцию и международное право с участием судей из разных стран.

Для реализации обоих вариантов необходима мощная поддержка ООН, поскольку за преступления агрессии отвечает высшее политическое и военное руководство страны. Такие лица имеют международный иммунитет, поэтому для трибунала необходимо снять иммунитет с главы государства-агрессора, главы его правительства и министра иностранных дел.

В настоящее время Украина и 14 других стран, входящих в Европейский Союз, ведут расследование международных преступлений, совершенных Россией. Создание гибридного трибунала является важным шагом в обеспечении справедливости и привлечении виновных к ответственности.

Напомним, что Коста-Рика присоединилась к созданию спецтрибунала над Россией за агрессию против Украины. Таким образом, над созданием спецтрибунала работает уже 34 государства мира.