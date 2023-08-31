Євросоюз може підготувати 40 тисяч українських військових уже 2023 року, — Боррель

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз планує збільшити у 2023 році кількість українських військових, які пройдуть військову підготовку. При цьому вже 25 тисяч солдатів підготовлено.

Про це йдеться у повідомленні зовнішньополітичної служби Євросоюзу.

Читайте також:

Що відомо про навчання українських військових у ЄС

За словами Борреля, місія вже навчила 25 тис. українських військовослужбовців, і частина з них перебуває у Толедо завдяки сприянню іспанської армії. Заплановану мету місії в 30 тис. навчених солдатів буде досягнуто до кінця жовтня, раніше встановленого терміну наприкінці року.

"Я все ще переконаний, що нам слід діяти активніше та швидше. Тому я запропонував міністрам встановити нову мету для місії — навчити 40 тис. українських військовослужбовців найближчим часом", — сказав він.

Боррель також зазначив, що українські військові вимагають більш поглибленої підготовки з огляду на плани щодо постачання нового озброєння. У зв'язку із цим ЄС розглядає ідею навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у рамках поточної місії.

Нагадаємо, що Великобританія продовжує навчати українських бійців. ЗСУ показали, як тренується піхота. Ще на початку літа британський уряд оперативно закупив автомати АК для програми навчання. Українські солдати тренуються зі зброєю, яку вони використовуватимуть на передовій.