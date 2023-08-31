Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Євросоюз може підготувати 40 тисяч українських військових уже 2023 року, — Боррель arrow

Євросоюз може підготувати 40 тисяч українських військових уже 2023 року, — Боррель

31 серпня 2023 13:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Євросоюз може підготувати 40 тисяч українських військових уже 2023 року, — Боррель
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз планує збільшити у 2023 році кількість українських військових, які пройдуть військову підготовку. При цьому вже 25 тисяч солдатів підготовлено.

Про це йдеться у повідомленні зовнішньополітичної служби Євросоюзу.

Читайте також:

Що відомо про навчання українських військових у ЄС

За словами Борреля, місія вже навчила 25 тис. українських військовослужбовців, і частина з них перебуває у Толедо завдяки сприянню іспанської армії. Заплановану мету місії в 30 тис. навчених солдатів буде досягнуто до кінця жовтня, раніше встановленого терміну наприкінці року.

"Я все ще переконаний, що нам слід діяти активніше та швидше. Тому я запропонував міністрам встановити нову мету для місії — навчити 40 тис. українських військовослужбовців найближчим часом", — сказав він.

Боррель також зазначив, що українські військові вимагають більш поглибленої підготовки з огляду на плани щодо постачання нового озброєння. У зв'язку із цим ЄС розглядає ідею навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у рамках поточної місії.

Нагадаємо, що Великобританія продовжує навчати українських бійців. ЗСУ показали, як тренується піхота. Ще на початку літа британський уряд оперативно закупив автомати АК для програми навчання. Українські солдати тренуються зі зброєю, яку вони використовуватимуть на передовій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Як у Львові готують до школи дітей зі сходу України: репортаж з модульного містечка "Маріяполіс"

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз