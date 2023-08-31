Евросоюз может подготовить 40 тысяч украинских военных уже в 2023 году, — Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европесйкий союз планирует увеличить в 2023 году количество украинских военных, которые пройдут военную подготовку. При этом, уже 25 тысяч солдат подготовлены.

Об этом говорится в сообщении внешнеполитической службы Евросоюза.

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По словам Борреля, миссия уже обучила 25 тыс. украинских военнослужащих, и часть из них находится в Толедо благодаря содействию испанской армии. Запланированная цель миссии в 30 тыс. обученных солдат будет достигнута к концу октября, раньше установленного срока в конце года.

"Я все еще убежден, что нам следует действовать активнее и быстрее. Поэтому я предложил министрам установить новую цель для миссии — обучить 40 тыс. украинских военнослужащих в ближайшее время", — сказал он.

Боррель также указал, что украинские военные требуют более углубленной подготовки, учитывая планы по поставкам нового вооружения. В связи с этим ЕС рассматривает идею обучения украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках текущей миссии.

Напомним, что Великобритания продолжает обучать украинских бойцов. ВСУ показали, как тренируется пехота. Еще в начале лета британское правительство оперативно закупило автоматы АК для программы обучения. Украинские солдаты тренируются с оружием, которое они будут использовать на передовом.