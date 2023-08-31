Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Евросоюз может подготовить 40 тысяч украинских военных уже в 2023 году, — Боррель arrow

Евросоюз может подготовить 40 тысяч украинских военных уже в 2023 году, — Боррель

31 августа 2023 13:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Евросоюз может подготовить 40 тысяч украинских военных уже в 2023 году, — Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европесйкий союз планирует увеличить в 2023 году количество украинских военных, которые пройдут военную подготовку. При этом, уже 25 тысяч солдат подготовлены.

Об этом говорится в сообщении внешнеполитической службы Евросоюза.

Читайте также:

Что известно про обучение украинских военных в ЕС

По словам Борреля, миссия уже обучила 25 тыс. украинских военнослужащих, и часть из них находится в Толедо благодаря содействию испанской армии. Запланированная цель миссии в 30 тыс. обученных солдат будет достигнута к концу октября, раньше установленного срока в конце года.

"Я все еще убежден, что нам следует действовать активнее и быстрее. Поэтому я предложил министрам установить новую цель для миссии — обучить 40 тыс. украинских военнослужащих в ближайшее время", — сказал он.

Боррель также указал, что украинские военные требуют более углубленной подготовки, учитывая планы по поставкам нового вооружения. В связи с этим ЕС рассматривает идею обучения украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках текущей миссии.

Напомним, что Великобритания продолжает обучать украинских бойцов. ВСУ показали, как тренируется пехота. Еще в начале лета британское правительство оперативно закупило автоматы АК для программы обучения. Украинские солдаты тренируются с оружием, которое они будут использовать на передовом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Как во Львове готовят в школу детей с востока Украины: репортаж из модульного городка "Марияполис"

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз