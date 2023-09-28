Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Євросоюз може розширити кількість країн-членів до 36 arrow

Євросоюз може розширити кількість країн-членів до 36

28 вересня 2023 15:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Євросоюз може розширити кількість країн-членів до 36
Лідери Європейського Союзу в Іспанії. Фото: EU 23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Іспанії  28-29 вересня відбудеться неформальна зустріч міністрів із загальних питань та політики розширення Єврорсоюзу. Під час цієї зустрічі планується обговорити можливість розширення ЄС до 36 країн-членів.

Про це повідомляє Іспанське головування в Раді ЄС.

Читайте також:

Європейський Союз збільшить кількість країн-членів

Ця зустріч стане підготовчим етапом до зустрічі Європейської політичної спільноти, що запланована на 5 жовтня у Гранаді, серед головних питань якої — розширення ЄС.

"Головною темою неформальної зустрічі міністрів у перший день, у четвер 28 вересня, буде необхідність внутрішньої підготовки до можливого розширення ЄС до 36 країн-членів і, водночас, посилення підтримки країн-кандидатів з боку ЄС", — йдеться у повідомленні.

Бельгійське головування буде проведено у 2024 році, на якому буде затверджено новий Стратегічний порядок денний ЄС. Ці два питання є основою для його підготовки.

Під час цієї неформальної зустрічі заплановані кілька обговорень під головуванням єврокомісара з питань розширення і політики сусідства Олівера Варгеї. Вони будуть стосуватися впливу майбутнього розширення на політики ЄС, концепції поступової інтеграції країн-кандидатів під час процесу вступу, інституційних реформ, які потрібні самому ЄС для готовності до розширення, повідомляє Іспанське головування в Раді ЄС.

Наразі членами європейського блоку є 27 країн.

Раніше ми повідомляли, російські пропагандисти продовжують примножувати вигадки щодо війни з Україною. Цього разу мережею поширили фейк про те, що у країнах ЄС нібито мобілізуватимуть українських біженців до лав ЗСУ.

Нагадуємо, у Брюсселі голови Міністерств сільського господарства Європейського Союзу (ЄС) обговорять питання сприяння експорту українського зерна. Зокрема, торкнуться заборони щодо постачання збіжжя до низки східноєвропейських країн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багатші за членів Уряду. Скільки заробляють в Міністерстві стратегічних галузей промисловості

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз