Евросоюз может расширить количество стран-членов до 36

Лидеры Европейского Союза в Испании. Фото: EU 23

В Испании 28-29 сентября состоится неформальная встреча министров по общим вопросам и политике расширения Евросоюза. В ходе этой встречи планируется обсудить возможность расширения ЕС до 36 стран-членов.

Об этом сообщает Испанское председательство в Совете ЕС.

Читайте также:

Европейский Союз увеличит количество стран-членов

Эта встреча станет подготовительным этапом для встречи Европейского политического сообщества, которая запланирована на 5 октября в Гранаде, среди главных вопросов которой — расширение ЕС.

"Главной темой неформальной встречи министров в первый день, в четверг 28 сентября, будет необходимость внутренней подготовки к возможному расширению ЕС до 36 стран-членов и одновременно усиление поддержки стран-кандидатов со стороны ЕС", — говорится в сообщении.

Бельгийское председательство будет проведено в 2024 году, на котором будет утверждена новая Стратегическая повестка дня ЕС. Эти два вопроса являются основой его подготовки.

В ходе этой неформальной встречи запланировано несколько обсуждений под председательством еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Варгеи. Они будут касаться влияния будущего расширения на политики ЕС, концепции постепенной интеграции стран-кандидатов во время процесса вступления, институциональных реформ, необходимых самому ЕС для готовности к расширению, сообщает Испанское председательство в Совете ЕС.

В настоящее время членами европейского блока являются 27 стран.

Ранее мы сообщали, что российские пропагандисты продолжают приумножать выдумки о войне с Украиной. На этот раз сетью распространили фейк о том, что в странах ЕС будут мобилизовать украинских беженцев в ряды ВСУ.

Напомним, в Брюсселе главы Министерств сельского хозяйства Европейского Союза (ЕС) обсудят вопросы содействия экспорту украинского зерна. В частности, коснутся запрета на поставку зерна в ряд восточноевропейских стран.