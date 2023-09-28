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Евросоюз может расширить количество стран-членов до 36

28 сентября 2023 15:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Евросоюз может расширить количество стран-членов до 36
Лидеры Европейского Союза в Испании. Фото: EU 23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Испании 28-29 сентября состоится неформальная встреча министров по общим вопросам и политике расширения Евросоюза. В ходе этой встречи планируется обсудить возможность расширения ЕС до 36 стран-членов.

Об этом сообщает Испанское председательство в Совете ЕС.

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Эта встреча станет подготовительным этапом для встречи Европейского политического сообщества, которая запланирована на 5 октября в Гранаде, среди главных вопросов которой — расширение ЕС.

"Главной темой неформальной встречи министров в первый день, в четверг 28 сентября, будет необходимость внутренней подготовки к возможному расширению ЕС до 36 стран-членов и одновременно усиление поддержки стран-кандидатов со стороны ЕС", — говорится в сообщении.

Бельгийское председательство будет проведено в 2024 году, на котором будет утверждена новая Стратегическая повестка дня ЕС. Эти два вопроса являются основой его подготовки.

В ходе этой неформальной встречи запланировано несколько обсуждений под председательством еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Варгеи. Они будут касаться влияния будущего расширения на политики ЕС, концепции постепенной интеграции стран-кандидатов во время процесса вступления, институциональных реформ, необходимых самому ЕС для готовности к расширению, сообщает Испанское председательство в Совете ЕС.

В настоящее время членами европейского блока являются 27 стран.

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Напомним, в Брюсселе главы Министерств сельского хозяйства Европейского Союза (ЕС) обсудят вопросы содействия экспорту украинского зерна. В частности, коснутся запрета на поставку зерна в ряд восточноевропейских стран.

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