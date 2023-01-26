У Євросоюзі придумали, як використати російські активи на користь України

Європейські структури мають відповідний план передачі російських активів

Європейський Союз знайшов правові варіанти для використання заарештованих російських активів на користь України. Юридична служба ЄС повідомила про них країнам-членам Союзу.

Про це повідомляє із посиланням на джерела у Європейському Союзі інформаційне агентство Bloomberg.

План реальний, але є умови

Юристи Ради Євросоюзу зазначили, що варіанти із використанням заарештованих коштів, що належать Центробанку росії, є цілком здійсненними, але є кілька умов.

По-перше, ці кошти не мають бути експропрійованими.

По-друге, основна сума і відсотки за замороженими активами колись у майбутньому будуть повернуті росії.

Що пропонує Євросоюз

Юридичні служби Ради ЄС наголосили, пояснюючи ситуацію дипломатам країн-членів Євросоюзу, що першим кроком має стати об’єднання активів на рівні Європи чи на якомусь іншому міжнародному рівні.

Ці активи у подальшому будуть використовуватися для отримання прибутку, який і буде відправлений на потреби України, зокрема, на післявоєнну відбудову інфраструктури, зруйнованої російськими агресорами.

Нагадаємо, що Естонія хоче розпочати процес передачі заморожених російських активів на потреби України.

Міністр закордонних справ Естонської Республіки Урмас Рейнсалу заявив кілька днів тому, що "той, хто завдав шкоди [Україні], повинен заплатити за це".

Рейнсалу визнав, що у Європейському Союзі досі немає консенсусу щодо питання передачі російських активів на відновлення зруйнованої війною української інфраструктури. Тому Естонія хоче стати прикладом у цій ситуації для усіх своїх європейських колег.

Уряд Естонської Республіки уже наказав двом міністерствам — закордонних справ та юстиції — розробити пропозицію щодо правових підстав для такого політичного кроку.

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