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Евросоюз может использовать 34 млрд евро, принадлежащих Центробанку рф, для восстановления Украины, — СМИ

26 января 2023 18:24
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
В Евросоюзе придумали, как использовать российские активы в пользу Украины
Европейские структуры имеют соответствующий план передачи российских активов
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Европейский Союз нашел правовые варианты использования арестованных российских активов в пользу Украины. Юридическая служба ЕС сообщила о них странам-членам Союза.

Об этом сообщает со ссылкой на источники в Европейском Союзе информационное агентство Bloomberg.

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План реален, но есть условия

Юристы Совета Евросоюза отметили, что варианты с использованием арестованных средств, принадлежащих Центробанку россии, вполне выполнимы, но есть несколько условий.

Во-первых, эти средства не должны быть экспроприированы.

Во-вторых, основная сумма и проценты по замороженным активам когда-нибудь в будущем будут возвращены россии.

Что предлагает Евросоюз

Юридические службы Совета ЕС подчеркнули, объясняя ситуацию дипломатам стран-членов Евросоюза, что первым шагом должно стать объединение активов на уровне Европы или на каком-то другом международном уровне.

Эти активы в дальнейшем будут использоваться для получения прибыли, которая и будет отправлена на нужды Украины, в частности, на послевоенное восстановление инфраструктуры, разрушенной российскими агрессорами.

Напомним, что Эстония хочет начать процесс передачи замороженных российских активов на нужды Украины.

Министр иностранных дел Эстонской Республики Урмас Рейнсалу заявил несколько дней назад, что "нанесший вред [Украине] должен заплатить за это".

Рейнсал признал, что в Европейском Союзе до сих пор нет консенсуса по вопросу передачи российских активов на восстановление разрушенной войной украинской инфраструктуры. Поэтому Эстония хочет стать примером для всех своих европейских коллег.

Правительство Эстонской Республики уже приказало двум министерствам — иностранным делам и юстиции — разработать предложение о правовых основаниях для такого политического шага.

Фото: Pixabay

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