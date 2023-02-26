Євросоюз запровадив нові санкції проти ПВК "Вагнер"

Під санкції потрапили фізичні та юридичні особи, пов'язані з ПВК "Вагнер"

Рада Європи запровадила санкції щодо 11 осіб і семи організацій, які пов'язані з російською приватною військовою компанією "Вагнер". Обмеження запроваджуються через порушення прав людини в країнах, де діє компанія

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради Європи.

Хто потрапив під санкції

Рада Європи додає 11 осіб і 7 організацій, які пов'язані з ПВК "Вагнер", до санкційних списків ЄС.

"Діяльність групи "Вагнера" є загрозою для людей у країнах, де вони працюють, і для Європейського Союзу. Вони ставлять під загрозу міжнародний мир і безпеку, оскільки не діють у жодному правовому полі. ЄС сповнений рішучості продовжувати вживати відчутних заходів проти порушень міжнародного права. Ми скрізь відстоюємо права людини", — заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Вісім осіб і сім організацій, пов’язаних з ПВК, були додані до списку блоку для заморожування активів і заборони на поїздки відповідно до Глобального режиму санкцій ЄС щодо прав людини. Одна особа потрапила під режим санкцій щодо Малі, а ще двоє були внесені до списку за дії, пов’язані з діяльністю в Україні.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу 24 лютого погодили десятий пакет санкцій проти росії, який символічно ухвалили рівно через рік із початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.