Евросоюз ввел новые санкции против ЧВК "Вагнер"

Под санкции попали физические и юридические лица, связанные с ЧВК "Вагнер"

Совет Европы ввел санкции в отношении 11 человек и семи организаций, связанных с российской частной военной компанией "Вагнер". Ограничения вводятся из-за нарушений прав человека в странах, где действует компания.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

Кто попал под санкции

Совет Европы добавляет 11 человек и 7 организаций, связанных с ЧВК "Вагнер", в санкционные списки ЕС.

"Деятельность группы "Вагнера" является угрозой для людей в странах, где они работают, и для Европейского Союза. Они ставят под угрозу международный мир и безопасность, поскольку не действуют ни в одном правовом поле. ЕС полон решимости продолжать принимать ощутимые меры против нарушений международного права. Мы везде отстаиваем права человека", — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Восемь человек и семь организаций, связанных с ЧВК, были добавлены в список блока для замораживания активов и запрета на поездки в соответствии с Глобальным режимом санкций ЕС по правам человека. Один человек попал под режим санкций в отношении Мали, а еще двое были внесены в список за действия, связанные с деятельностью в Украине.

Напомним, страны Европейского Союза 24 февраля согласовали десятый пакет санкций против россии, который символически приняли ровно через год с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.