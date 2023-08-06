Ілон Маск анонсував прямий ефір бою з Цукербергом

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Бізнесмен Ілон Маск анонсував пряму трансляцію свого бою з засновником компанії Meta Марком Цукербергом.

Про це Ілон Маск написав у соціальній мережі Х.

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Прямий ефір буде транслюватися у соціальній мережі Twitter, яку нещодавно перейменували на X.

"Усі виручені кошти підуть на благодійність для ветеранів", — розповів Маск.

Допис Маска. Фото: скриншот

Нагадаємо, у світі єдиноборств готується найбільший поєдинок в історії. Другий номер у списку найбагатших людей світу Ілон Маск зі статком у 146,5 млрд доларів побореться з 26-м номером Марком Цукербергом, активи якого становлять 43 млрд доларів.

Також ми писали, що організація поєдинку Маска і Цукерберга доручена главі UFC Дейні Уайту, який стверджує, що на нас чекає бій, на якому найбільше зароблять в історії спорту.

Додамо, всесвітньовідомий мільярдер Ілон Маск із серйозністю почав підготовку до можливого поєдинку проти засновника Facebook та Meta Марка Цукерберга. Маск провів тренування з колишнім чемпіоном UFC Жорж Сен-П'єром.