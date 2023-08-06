Илон Маск анонсировал прямой эфир боя с Цукербергом

Илон Моск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Бизнесмен Илон Маск анонсировал прямую трансляцию своего боя с основателем компании Meta Марком Цукербергом.

Об этом Илон Маск написал в социальной сети X.

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Прямой эфир будет транслироваться в социальной сети Twitter, которую недавно переименовали в X.

"Все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов", — рассказал Маск.

Пост Маска. Фото: скриншот

Напомним, в мире единоборств готовится самый большой поединок в истории. Второй номер в списке самых богатых людей мира Илон Маск с состоянием в 146,5 млрд долларов сразится с 26-м номером Марком Цукербергом, активы которого составляют 43 млрд долларов.

Также мы писали, что организация поединка Маска и Цукерберга поручена главе UFC Дэйни Уайту, который утверждает, что нас ждет бой, на котором больше всего заработают в истории спорта.

Добавим, всемирно известный миллиардер Илон Маск с серьезностью начал подготовку к возможному поединку против основателя Facebook и Meta Марка Цукерберга. Маск провел тренировку с бывшим чемпионом UFC Жорж Сен-Пьером.