Илон Маск анонсировал прямой эфир боя с Цукербергом
Бизнесмен Илон Маск анонсировал прямую трансляцию своего боя с основателем компании Meta Марком Цукербергом.
Об этом Илон Маск написал в социальной сети X.
Бой Маска и Цукерберга
Прямой эфир будет транслироваться в социальной сети Twitter, которую недавно переименовали в X.
"Все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов", — рассказал Маск.
Напомним, в мире единоборств готовится самый большой поединок в истории. Второй номер в списке самых богатых людей мира Илон Маск с состоянием в 146,5 млрд долларов сразится с 26-м номером Марком Цукербергом, активы которого составляют 43 млрд долларов.
Также мы писали, что организация поединка Маска и Цукерберга поручена главе UFC Дэйни Уайту, который утверждает, что нас ждет бой, на котором больше всего заработают в истории спорта.
Добавим, всемирно известный миллиардер Илон Маск с серьезностью начал подготовку к возможному поединку против основателя Facebook и Meta Марка Цукерберга. Маск провел тренировку с бывшим чемпионом UFC Жорж Сен-Пьером.