Ілон Маск назвав Революцію Гідності "переворотом": на Банковій відповіли

Ілон Маск

Американський бізнесмен і засновник компанії SpaceX Ілон Маск відзначився черговою скандальною заявою про Україну. Він назвав "переворотом" Революцію Гідності. В Офісі президента різко відповіли на репліку американського бізнесмена.

Свою думку Ілон Маск висловив у Twitter.

"Ці вибори, можливо, були сумнівними, але немає жодних сумнівів у тому, що переворот справді був", — написав він.

That election was arguably dodgy, but no question that there was indeed a coup — Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2023

Реакція Офісу президента

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що події на Майдані 2014 року не можна називати "переворотом". Водночас він порадив американському бізнесмену не читати російську пропаганду.

"Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи, Ілон Маск. В Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети", — відповів Подоляк.

Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи, @elonmusk.

В Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 26, 2023

Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанія SpaceX вжила заходів, аби запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні.

Ілон Маск пояснив, що SpaceX обмежує роботу супутникового інтернету Starlink для ЗСУ, щоб не допустити "ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни".

У жовтні минулого року виник скандал після того, як засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що не хоче більше оплачувати роботу системи супутникового інтернету Starlink в Україні. Він попросив про фінансування Пентагон.