Илон Маск назвал Революцию Достоинства "переворотом": на Банковой ответили

Илон Маск

Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск отметился очередным скандальным заявлением об Украине. Он назвал "переворотом" Революцию Достоинства. В Офисе президента резко ответили на реплику американского бизнесмена.

Свое мнение Илон Маск высказал в Twitter.

"Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был", — написал он.

Эта функция была ярко раздражительна, но никак не было вопроса, что они были безнадежно coup — Elon Musk (@elonmusk) 25 Feb. 2023

Реакция Офиса президента

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк отметил, что события на Майдане 2014 нельзя называть "переворотом". В то же время, он посоветовал американскому бизнесмену не читать российскую пропаганду.

"Свободные общества влияют на государства через диалог/выборы. Порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы, Илон Маск. В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты", — ответил Подоляк.

Свободные общества оказывают влияние на государства через диалог/выборы. Заключенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база свободы, @elonmusk .

У нас никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать русские газеты. — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) February 26, 2023

Напомним, ранее стало известно, что компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками в регионе.

Илон Маск объяснил, что SpaceX ограничивает работу спутникового интернета Starlink для ВСУ, чтобы не допустить "эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне".

В октябре прошлого года разразился скандал после того, как основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что не хочет больше оплачивать работу системы спутникового интернета Starlink в Украине. Он попросил о финансировании Пентагона.