Илон Маск назвал Революцию Достоинства "переворотом": на Банковой ответили
Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск отметился очередным скандальным заявлением об Украине. Он назвал "переворотом" Революцию Достоинства. В Офисе президента резко ответили на реплику американского бизнесмена.
Свое мнение Илон Маск высказал в Twitter.
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"Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был", — написал он.
Эта функция была ярко раздражительна, но никак не было вопроса, что они были безнадежно coup— Elon Musk (@elonmusk) 25 Feb. 2023
Реакция Офиса президента
Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк отметил, что события на Майдане 2014 нельзя называть "переворотом". В то же время, он посоветовал американскому бизнесмену не читать российскую пропаганду.
"Свободные общества влияют на государства через диалог/выборы. Порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы, Илон Маск. В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты", — ответил Подоляк.
Свободные общества оказывают влияние на государства через диалог/выборы. Заключенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база свободы, @elonmusk .— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) February 26, 2023
У нас никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать русские газеты.
Напомним, ранее стало известно, что компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками в регионе.
Илон Маск объяснил, что SpaceX ограничивает работу спутникового интернета Starlink для ВСУ, чтобы не допустить "эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне".
В октябре прошлого года разразился скандал после того, как основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что не хочет больше оплачивать работу системы спутникового интернета Starlink в Украине. Он попросил о финансировании Пентагона.