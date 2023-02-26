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Илон Маск назвал Революцию Достоинства "переворотом": на Банковой ответили

26 февраля 2023 15:12
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Илон Маск назвал Революцию Достоинства "переворотом": на Банковой ответили
Илон Маск
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск отметился очередным скандальным заявлением об Украине. Он назвал "переворотом" Революцию Достоинства. В Офисе президента резко ответили на реплику американского бизнесмена.

Свое мнение Илон Маск высказал в Twitter.

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"Эти выборы, возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был", — написал он.

Реакция Офиса президента

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк отметил, что события на Майдане 2014 нельзя называть "переворотом". В то же время, он посоветовал американскому бизнесмену не читать российскую пропаганду.

"Свободные общества влияют на государства через диалог/выборы. Порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы, Илон Маск. В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты", — ответил Подоляк.

Напомним, ранее стало известно, что компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками в регионе.

Илон Маск объяснил, что SpaceX ограничивает работу спутникового интернета Starlink для ВСУ, чтобы не допустить "эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне".

В октябре прошлого года разразился скандал после того, как основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что не хочет больше оплачивать работу системы спутникового интернета Starlink в Украине. Он попросил о финансировании Пентагона.

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