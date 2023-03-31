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Ілон Маск почав продавати пиво з пляшкою в стилі Cybertruсk: як виглядає та скільки коштує

31 березня 2023 21:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ілон Маск
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Компанія Ілона Маска Tesla випустила пиво GigaBier, присвячене електропікапу в стилі кіберпанк Cybertruck. Напій виготовили в обмеженому тиражі.

Про це Tesla повідомила на своєму сайті.

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Як виглядає дизайн пляшки

Дизайн пляшки імітує форму Cybertruck. При цьому, як запевняють у Tesla, логотип із назвою світиться у темряві.

пиво від Tesla
Дизайн пляшки
електропікап
Електропікап, якому присвячений випуск пива

Скільки коштує пиво Ілона Маска

 Зазначається, що замовити напій вже можна на сайті Tesla. Продаж по одній пляшці немає — замовити можна тільки упаковку з трьох штук за ціною 89 євро.

пиво від Tesla
Набір пива за 89 євро

Однак купити пиво від Tesla в Україні не вийде. На сторінці замовлення вказані країни, в яких доступний товар: Австрія, Бельгія, Швейцарія, Чехія, Німеччина, Данія, Іспанія, Фінляндія, Франція, Великобританія, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Швеція, але Україна в цей список не входить. Також в цьому списку немає і росії.

скріншот
Список країн, в які можна замовити пиво

На сайті під описом зазначається, що Tesla GigaBier створено, щоб наслідувати форму Cybertruck, вшановуючи 500-річну традицію німецького пивоваріння Reinheitsgebot.

"Насолоджуйтесь цим обмеженим тиражем пива у стилі pilsner, звареного в Берліні з нашим ексклюзивним сортом Cyberhops і нотами цитрусових, бергамоту та солодких фруктів. Кожна пляшка має безшовну глянсову чорну оболонку з водяним знаком Giga, що світиться в темряві", — йдеться в описі.

Нагадаємо, завдяки зростанню ціни на акції Tesla, Ілон Маск знову повернувся на вершину списку світових мільярдерів. Його статки оцінюються у 187,1 млрд доларів США.

Причиною такого зростання є збільшення ставок інвесторів на тлі ознак економічного відновлення та уповільнення темпів підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи. 

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