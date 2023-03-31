Ілон Маск почав продавати пиво з пляшкою в стилі Cybertruсk: як виглядає та скільки коштує
Компанія Ілона Маска Tesla випустила пиво GigaBier, присвячене електропікапу в стилі кіберпанк Cybertruck. Напій виготовили в обмеженому тиражі.
Про це Tesla повідомила на своєму сайті.
Як виглядає дизайн пляшки
Дизайн пляшки імітує форму Cybertruck. При цьому, як запевняють у Tesla, логотип із назвою світиться у темряві.
Скільки коштує пиво Ілона Маска
Зазначається, що замовити напій вже можна на сайті Tesla. Продаж по одній пляшці немає — замовити можна тільки упаковку з трьох штук за ціною 89 євро.
Однак купити пиво від Tesla в Україні не вийде. На сторінці замовлення вказані країни, в яких доступний товар: Австрія, Бельгія, Швейцарія, Чехія, Німеччина, Данія, Іспанія, Фінляндія, Франція, Великобританія, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Швеція, але Україна в цей список не входить. Також в цьому списку немає і росії.
На сайті під описом зазначається, що Tesla GigaBier створено, щоб наслідувати форму Cybertruck, вшановуючи 500-річну традицію німецького пивоваріння Reinheitsgebot.
"Насолоджуйтесь цим обмеженим тиражем пива у стилі pilsner, звареного в Берліні з нашим ексклюзивним сортом Cyberhops і нотами цитрусових, бергамоту та солодких фруктів. Кожна пляшка має безшовну глянсову чорну оболонку з водяним знаком Giga, що світиться в темряві", — йдеться в описі.
Нагадаємо, завдяки зростанню ціни на акції Tesla, Ілон Маск знову повернувся на вершину списку світових мільярдерів. Його статки оцінюються у 187,1 млрд доларів США.
Причиною такого зростання є збільшення ставок інвесторів на тлі ознак економічного відновлення та уповільнення темпів підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи.