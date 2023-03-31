Илон Маск начал продавать пиво с бутылкой в стиле Cybertruсk: как выглядит и сколько стоит

Илон Маск

Компания Илона Маска Tesla выпустила пиво GigaBier, посвященное электропикапу в стиле киберпанк Cybertruck. Напиток изготовили в ограниченном тираже.

Об этом Tesla сообщила на своем сайте.

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Как выглядит дизайн бутылки

Дизайн бутылки имитирует форму Cybertruck. При этом, как уверяют в Tesla, логотип под названием светится в темноте.

Дизайн бутылки

Электропикап, которому посвящен выпуск пива

Сколько стоит пиво Илона Маска

Отмечается, что заказать напиток можно уже на сайте Tesla. Продажа по одной бутылке нет — заказать можно только упаковку из трех штук по цене 89 евро.

Набор пива за 89 евро

Однако купить пиво от Tesla в Украине не получится. На странице заказа указаны страны, в которых доступен: Австрия, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Испания, Финляндия, Франция, Великобритания, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Швеция, но Украина в этот список не входит. Также в этом списке нет и россии.

Список стран, где можно заказать пиво

На сайте под описанием отмечается, что Tesla GigaBier создана, чтобы подражать форме Cybertruck, чтя 500-летнюю традицию немецкого пивоварения Reinheitsgebot.

"Наслаждайтесь этим ограниченным тиражом пива в стиле pilsner, сваренного в Берлине с нашим эксклюзивным сортом Cyberhops и нотами цитрусовых, бергамота и сладких фруктов. Каждая бутылка имеет бесшовную глянцевую черную оболочку с водяным знаком Giga, который светится в темноте", — говорится в описании.

Напомним, благодаря росту цены на акции Tesla, Илон Маск снова вернулся на вершину списка мировых миллиардеров. Его состояние оценивается в 187,1 млрд долларов США.

Причиной такого роста является рост ставок инвесторов на фоне признаков экономического восстановления и замедления темпов повышения процентной ставки Федеральной резервной системы.