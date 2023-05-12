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Ілон Маск представив нову голову Twitter

12 травня 2023 20:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ілон Маск представив нову голову Twitter
Лінда Яккаріно. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Мільярдер Ілон Маск оголосив про призначення Лінди Яккаріно, колишньої керівниці відділу реклами в компанії NBCUniversal, новим директором соціальної мережі Twitter. Він заявив, що Яккаріно відповідатиме за бізнес-стратегію компанії, тоді як сам він зосередиться на розробці продукту та нових технологіях.

Про це повідомив сам Маск у соціальних мережах.

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"Я радий вітати Лінду Яккаріно як нового генерального директора Twitter! Вона зосередиться насамперед на бізнес-операціях, а я — на дизайні продукту та нових технологіях", — повідомив він.

Очікується, що Лінда Яккаріно розпочне роботу в Twitter приблизно через півтора місяця. Після того як Маск придбав компанію наприкінці минулого року за 44 млрд доларів, його рішення обійняти посаду генерального директора було піддано критиці. Інвестори інших проєктів, таких як SpaceX і Tesla, висловили надію на те, що він приділяє їм більше уваги.

У новій якості власника Twitter Маск проводив опитування серед користувачі Twitter з питання про його звільнення з посади генерального директора, і більшість тих, хто голосував, підтримала цю ідею.

Яккаріно, яка працювала в медіа та ЗМІ протягом тривалого часу, приєдналася до NBCUniversal у 2011 році й завдяки своїй команді зробила величезний внесок у компанію, допомагаючи їй заробити близько 100 мільярдів доларів. Водночас Маск висловив думку, що для Twitter дуже важливо почати отримувати прибуток. Він має намір залишатися технічним директором соцмережі та продовжить працювати над дизайном та впровадженням нових технологій.

Нагадаємо, що Ілон Маск анонсував нові можливості соцмережі Twitter. У ній скоро можна буде здійснювати дзвінки, зокрема, і з використанням відео, як у Facebook чи Instagram. Власник соцмережі Twitter Ілон Маск розповів про нові функції, які скоро з'являться на цій платформі.

Також ми писали, що у травні соцмережі Ілона Маска Twitter запровадить нові правила монетизації контенту. Медіа-видавці зможуть брати із користувачів кошти за прочитання окремих статей.

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