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Илон Маск представил новую главу Twitter

12 мая 2023 20:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Илон Маск представил новую главу Twitter
Линда Яккарино. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Миллиардер Илон Маск объявил о назначении Линды Яккарино, бывшей руководительницы отдела рекламы в компании NBCUniversal, новым директором социальной сети Twitter. Он заявил, что Яккарино будет отвечать за бизнес-стратегию компании, в то время как сам он сосредоточится на разработке продукта и новых технологиях.

Об этом сообщил сам Маск с социальных сетях.

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"Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора Twitter! Она сосредоточится в первую очередь на бизнес-операциях, а я — на дизайне продукта и новых технологиях", — сообщил он.

Ожидается, что Линда Яккарино приступит к работе в Twitter примерно через полтора месяца. После того как Маск приобрел компанию в конце прошлого года за 44 млрд долларов, его решение занять пост генерального директора было подвергнуто критике. Инвесторы его других проектов, таких как SpaceX и Tesla, выразили надежду на то, что он уделяет им больше внимания.

В новом качестве владельца Twitter Маск проводил опрос среди пользователей Twitter по вопросу о его уходе с должности генерального директора, и большинство голосовавших поддержало эту идею.

Яккарино, которая работала в медиа и СМИ в течение длительного времени, присоединилась к NBCUniversal в 2011 году и благодаря своей команде внесла огромный вклад в компанию, помогая ей заработать около 100 миллиардов долларов. В то же время, Маск выразил мнение о том, что для Twitter очень важно начать получать прибыль. Он намерен оставаться техническим директором соцсети и продолжит работать над дизайном и внедрением новых технологий.

Напомним, что Илон Маск анонсировал новые возможности соцсети Twitter. В ней скоро можно будет совершать звонки, в частности, и с использованием видео, как в Facebook или Instagram. Владелец соцсети Twitter Илон Маск рассказал о новых функциях, которые скоро появятся на этой платформе.

Также мы писали, что в мае соцсети Илона Маска Twitter введет новые правила монетизации контента. Медиа-издатели смогут брать с пользователей средства за прочтение отдельных статьи.

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