Ілон Маск з іронією висловився про Іран і військові бази США

Ілон Маск. Фото: SpaceX

Сьогодні, 28 жовтня, винахідник Ілон Маск створив іронічний допис у своєму Твіттер. Він знову суперечить офіційним кордонам США.

Про це повідомив Ілон Маск.

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"Іран хоче війни. Подивіться, як близько він розташував свою країну до наших військових баз", — написав Маск у своєму Твіттері.

Відомий підприємець Маск продовжує заперечувати офіційні кордони, які встановили США.

Іронічний допис Ілона Маска. Фото: скриншот допису у Твіттер Ілона Маска

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск припустив, що світ рухається до Третьої світової війни. Він зазначив, що це може статися тоді, коли на військову допомогу США Ізраїлю відреагує Іран. Бізнесмен вважає, що підтримка США Ізраїлю може спровокувати Іран. Таким чином, війна може розширитись до світової.

Також ми нещодавно писали, що Подоляк розкритикував слова Маска про "відновлення нормальних відносин" з Росією. Радник глави Офісу президента України вважає, що відмова від підтримки України не припинить війну. Натомість вона лише примножить конфлікти у всьому світі та стане кінцем міжнародного права.