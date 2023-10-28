Илон Маск с иронией высказался об Иране и военных базах США

Илон Маск. Фото: SpaceX

Сегодня, 28 октября, изобретатель Илон Маск создал ироническое сообщение в своем Твиттере. Он снова противоречит официальным границам США.

Об этом сообщил Илон Маск.

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Ироническое высказывание Илона Маска

"Иран хочет войны. Посмотрите, как близко он расположил свою страну к нашим военным базам", — написал Маск в своем Твиттере.

Известный предприниматель Маск продолжает отрицать официальные границы, установленные США.

Ироническое сообщение Илона Маска. Фото: скриншот сообщения в Твиттер Илона Маска

Напомним, миллиардер Илон Маск предположил, что мир движется к Третьей мировой войне. Он отметил, что это может произойти, когда на военную помощь США Израилю отреагирует Иран. Бизнесмен считает, что поддержка США в Израиле может спровоцировать Иран. Таким образом война может расшириться до мировой.

Также мы недавно писали, что Подоляк подверг критике слова Маска о "восстановлении нормальных отношений" с Россией. Советник главы Офиса президента Украины считает, что отказ от поддержки Украины не прекратит войну. Она только умножит конфликты во всем мире и станет концом международного права.