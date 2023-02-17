Ілон Маск закрив два офіси Twitter в Індії та наказав співробітникам працювати вдома
Ілон Маск вирішив закрити два з трьох офіси Twitter в Індії. Він наказав співробітникам працювати вдома.
Про це повідомляє Bloomberg.
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Деталі
Ілон Маск хоче скоротити витрати та забезпечити фінансову стабільність компанії до кінця 2023 року.
Наприкінці минулого року Twitter звільнив понад 90% своїх співробітників в Індії. Офіси були закриті в Нью-Делі та у фінансовому центрі Мумбаї.
Компанія продовжує керувати офісом у Південному технологічному центрі Бангалора. В основному там працюють інженери.
Варто зазначити, що Індія розглядається як ключовий зростаючий ринок для американських технологічних гігантів. Останні рішення Ілона Маска говорять про те, що зараз він надає ринку менше значення.
Нагадаємо, у січні стало відомо, що в Twitter після приходу в компанію Ілона Маска скоротили до 80% працівників.
Також ми писали, що власник соцмережі Twitter Ілон Маск жартома призначив генеральним директором компанії свого собаку. Маск іронічно заявив, що цей керівник буде кращим за нього самого.
Додамо, що компанія Crown Estate судиться із соцмережею, яку купив Ілон Маск. У позові йдеться про те, що Twitter заборгував їй за оренду одного офісу у Сан-Франциско понад 6 млн доларів США.