Илон Маск закрыл два офиса Twitter в Индии и приказал сотрудникам работать дома
Илон Маск решил закрыть два из трех офисов Twitter в Индии. Он приказал сотрудникам работать дома.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Подробности
Илон Маск хочет сократить расходы и обеспечить финансовую устойчивость компании до конца 2023 года.
В конце прошлого года Twitter уволил более 90% своих сотрудников в Индии. Офисы были закрыты в Нью-Дели и финансовом центре Мумбаи.
Компания продолжает управлять офисом в Южном технологическом центре Бангалора. В основном там работают инженеры.
Следует отметить, что Индия рассматривается как ключевой растущий рынок для американских технологических гигантов. Последние решения Илона Маска говорят о том, что сейчас он придает рынку меньшее значение.
Напомним, в январе стало известно, что в Twitter после прихода в компанию Илона Маска сократили до 80% работников.
Также мы писали, что владелец соцсети Twitter Илон Маск в шутку назначил генеральным директором компании свою собаку. Маск иронически заявил, что этот руководитель будет лучше его самого.
Добавим, что компания Crown Estate судится с соцсетью, которую купил Илон Маск. В иске говорится, что Twitter задолжал ей за аренду одного офиса в Сан-Франциско более 6 млн долларов США.