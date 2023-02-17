Илон Маск закрыл два офиса Twitter в Индии и приказал сотрудникам работать дома

Маск хочет обеспечить финансовую стабильность компании до конца 2023 года

Илон Маск решил закрыть два из трех офисов Twitter в Индии. Он приказал сотрудникам работать дома.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Илон Маск хочет сократить расходы и обеспечить финансовую устойчивость компании до конца 2023 года.

В конце прошлого года Twitter уволил более 90% своих сотрудников в Индии. Офисы были закрыты в Нью-Дели и финансовом центре Мумбаи.

Компания продолжает управлять офисом в Южном технологическом центре Бангалора. В основном там работают инженеры.

Следует отметить, что Индия рассматривается как ключевой растущий рынок для американских технологических гигантов. Последние решения Илона Маска говорят о том, что сейчас он придает рынку меньшее значение.

Напомним, в январе стало известно, что в Twitter после прихода в компанию Илона Маска сократили до 80% работников.

Также мы писали, что владелец соцсети Twitter Илон Маск в шутку назначил генеральным директором компании свою собаку. Маск иронически заявил, что этот руководитель будет лучше его самого.

Добавим, что компания Crown Estate судится с соцсетью, которую купил Илон Маск. В иске говорится, что Twitter задолжал ей за аренду одного офиса в Сан-Франциско более 6 млн долларов США.