Ілон Маск зірвав атаку ЗСУ на флот РФ, відключивши Starlink, — CNN
2022 року Ілон Маск конфіденційно призупинив функціонування Starlink біля берегів Криму, запобігаючи спробі нападу з використанням українських підводних безпілотників на російські кораблі. При цьому дрони, наповнені вибуховими речовинами, майже досягли російського військового флоту, проте несподівано втратили зв'язок і без наслідків викинулися на узбережжя.
Про це пише CNN.
Чим було продиктовано рішення Ілона Маска
Автор біографії про Ілона Маска Волтер Айзексон каже, що рішення Маска було продиктоване занепокоєнням щодо можливої відповіді Росії на погрози з боку України, ґрунтуючись на його переговорах із російськими лідерами.
Після цього інциденту з Маском було здійснено контакт з боку Білого дому, який висловив побоювання.
"Чому я опинився в центрі цього конфлікту? Starlink був створений для забезпечення людей доступом до інтернет-сервісів, таких як Netflix, і не для участі у військових операціях", — каже Маск.
Заступник прем’єр-міністра України Михайло Федоров спробував переконати Маска відновити зв'язок. Відповівши на прохання, Маск наголосив на якісному виконанні українських дронів, але заявив, що не відновлюватиме зв'язок через побоювання з приводу дій України.
Нагадаємо, що щодня внаслідок бойових дій українська армія втрачає від 40 до 45 дронів. Йдеться як про українські дрони, так і про БпЛА іноземного виробництва.