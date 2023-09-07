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Ілон Маск зірвав атаку ЗСУ на флот РФ, відключивши Starlink, — CNN

7 вересня 2023 17:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ілон Маск зірвав атаку ЗСУ на флот РФ, відключивши Starlink, — CNN
Мільярдер Ілон Маск. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

2022 року Ілон Маск конфіденційно призупинив функціонування Starlink біля берегів Криму, запобігаючи спробі нападу з використанням українських підводних безпілотників на російські кораблі. При цьому дрони, наповнені вибуховими речовинами, майже досягли російського військового флоту, проте несподівано втратили зв'язок і без наслідків викинулися на узбережжя.

Про це пише CNN.

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Чим було продиктовано рішення Ілона Маска

Автор біографії про Ілона Маска Волтер Айзексон каже, що рішення Маска було продиктоване занепокоєнням щодо можливої відповіді Росії на погрози з боку України, ґрунтуючись на його переговорах із російськими лідерами.

Після цього інциденту з Маском було здійснено контакт з боку Білого дому, який висловив побоювання.

"Чому я опинився в центрі цього конфлікту? Starlink був створений для забезпечення людей доступом до інтернет-сервісів, таких як Netflix, і не для участі у військових операціях", — каже Маск.

Заступник прем’єр-міністра України Михайло Федоров спробував переконати Маска відновити зв'язок. Відповівши на прохання, Маск наголосив на якісному виконанні українських дронів, але заявив, що не відновлюватиме зв'язок через побоювання з приводу дій України.

Нагадаємо, що щодня внаслідок бойових дій українська армія втрачає від 40 до 45 дронів. Йдеться як про українські дрони, так і про БпЛА іноземного виробництва.

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