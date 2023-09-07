Илон Маск сорвал атаку ВСУ на флот РФ, отключив Starlink, — CNN

Миллиардер Илон Маск. Фото: google.com

В 2022 году Илон Маск конфиденциально приостановил функционирование Starlink у берегов Крыма, предотвращая попытку нападения с использованием украинских подводных беспилотников на российские корабли. При этом дроны, наполненные взрывчатыми веществами, почти достигли российского военного флота, однако неожиданно потеряли связь и без последствий выбросились на побережье.

Об этом пишет CNN.

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Чем было продиктовано решение Илона Маска

Автор биографии про Илона Маска Уолтер Айзексон говорит, что решение Маска было продиктовано беспокойством относительно возможного ответа России на угрозы со стороны Украины, основываясь на его переговорах с российскими лидерами.

После данного инцидента с Маском был осуществлен контакт со стороны Белого дома, который выразил опасения.

"Почему я оказался в центре этого конфликта? Starlink был создан для обеспечения людей доступом к интернет-сервисам, таким как Netflix, и не для участия в военных операциях", — говорит Маск.

Заместитель премьер-министра Украины Михаил Федоров попытался убедить Маска возобновить связь. Ответив на просьбу, Маск отметил качественное исполнение украинских дронов, но заявил, что не будет восстанавливать связь из-за опасений по поводу действий Украины.

Напомним, что ежедневно в результате боевых действий украинская армия теряет от 40 до 45 дронов. Речь идет как об украинских дронах, так и о БпЛА иностранного производства.