Ймовірний конкурент Трампа на виборах США Майк Помпео відвідає Україну

Майк Помпео — колишній держсекретар США і ймовірний кандидат в президенти на виборах 2024

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Майк Помпео, колишній державний секретар США та потенційний конкурент Трампа на виборах США 2024, планує відвідати Україну 3 квітня.

Про це пише видання Politico з посиланням на два анонімних джерела, яким відомо про цю поїздку.

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Як зазначає видання, для Майка Помпео цей візит стане можливістю продемонструвати свою підтримку України у війні з росією. Цим самим заробити собі перевагу на виборах 2024 року.

Візит до України допоможе Помпео відрізнити себе від конкурентів-республіканців, таких як Дональд Трамп та губернатор Флориди Рон Десантіс, які більш скептично висловлювались щодо становища Києва.

Наразі невідомо чи зустрінеться Помпео з президентом Володимиром Зеленським. Якою буде програма візиту та маршрут — також не повідомляється.

Екс-держсекретарю також доведеться зважати на ризики, пов'язані з безпекою, як це робили політики інші політики під час своїх візитів до України.

Майк Помпео очолював Держдепартамент США під час правління Дональда Трампа. Торік депутат заявив, що вважає війну росії в Україні геноцидом, і що путін не зупиниться на Донбасі.

Нагадаємо, видання CNN прогнозує, що кандидат на виборах 2024 від республіканців — хто б ним не був — наполягатиме на зменшенні допомоги для України.