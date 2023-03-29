Ймовірний конкурент Трампа на виборах США Майк Помпео відвідає Україну
Майк Помпео, колишній державний секретар США та потенційний конкурент Трампа на виборах США 2024, планує відвідати Україну 3 квітня.
Про це пише видання Politico з посиланням на два анонімних джерела, яким відомо про цю поїздку.
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Як зазначає видання, для Майка Помпео цей візит стане можливістю продемонструвати свою підтримку України у війні з росією. Цим самим заробити собі перевагу на виборах 2024 року.
Візит до України допоможе Помпео відрізнити себе від конкурентів-республіканців, таких як Дональд Трамп та губернатор Флориди Рон Десантіс, які більш скептично висловлювались щодо становища Києва.
Наразі невідомо чи зустрінеться Помпео з президентом Володимиром Зеленським. Якою буде програма візиту та маршрут — також не повідомляється.
Екс-держсекретарю також доведеться зважати на ризики, пов'язані з безпекою, як це робили політики інші політики під час своїх візитів до України.
Майк Помпео очолював Держдепартамент США під час правління Дональда Трампа. Торік депутат заявив, що вважає війну росії в Україні геноцидом, і що путін не зупиниться на Донбасі.
Нагадаємо, видання CNN прогнозує, що кандидат на виборах 2024 від республіканців — хто б ним не був — наполягатиме на зменшенні допомоги для України.