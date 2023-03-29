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Вероятный конкурент Трампа на выборах США Майк Помпео посетит Украину

29 марта 2023 16:51
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Майк Помпео — бывший госсекретарь США и вероятный кандидат в президенты на выборах 2024 года
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Майк Помпео, бывший государственный секретарь США и потенциальный конкурент Трампа на выборах США 2024 года, планирует посетить Украину 3 апреля.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на два анонимных источника, которым известно об этой поездке.

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Подробности

Как отмечает издание, для Майка Помпео этот визит станет возможностью продемонстрировать свою поддержку Украины в войне с россией. Тем самым заработать себе преимущество на выборах 2024 года.

Визит в Украину поможет Помпео отличить себя от конкурентов-республиканцев, таких как Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, которые более скептически высказывались по положению Киева.

Пока неизвестно, встретится ли Помпео с президентом Владимиром Зеленским. Какая будет программа визита и маршрут — также не сообщается.

Экс-госсекретарю также придется учитывать риски, связанные с безопасностью, как это делали политики другие политики во время своих визитов в Украину.

Майк Помпео возглавлял Госдепартамент США во время правления Дональда Трампа. В прошлом году депутат заявил, что считает войну россии в Украине геноцидом, и что путин не остановится на Донбассе.

Напомним, издание CNN прогнозирует , что кандидат на выборах 2024 года от республиканцев — кто бы им ни был — будет настаивать на уменьшении помощи для Украины.

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