Індія готується запустити історичну місію на Місяць
Індія готується запустити безпілотний космічний корабель на Місяць. У випадку успіху ця країна стане лише четвертою в історії космонавтики, яким вдавалося здійснити м’яку посадку на супутник Землі.
Про це повідомляє видання The Guardian.
Індія готується до історичного старту
Індійське космічне агентство завершило останні підготування до старту місії Chandrayaan-3.
Ця місія має стартувати сьогодні, 14 липня, орієнтовно о 14:35 за місцевим часом (11:05 за київським часом).
Загальна вартість місії становить трохи менше 75 мільйонів доларів.
Мета місії Chandrayaan-3
За планом, космічний корабель місії Chandrayaan-3 має здійснити м’яку посадку на Місяць безпілотного місяцехода.
Подібний успіх у космічній галузі досі мали лише три країни — Сполучені Штати Америки, колишній Радянський Союз та Китай.
Посадка місяцехода, згідно із попереднім графіком, має відбутися 23 серпня.
Нагадаємо, що американське космічне агентство NASA підкоригувати плани з колонізації Місяця. Скоріше за все, висадка людей відбудеться не раніше 2026 року, тобто на рік пізніше, ніж заявляли донедавна.