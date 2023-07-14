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Індія готується запустити історичну місію на Місяць

14 липня 2023 09:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Індія готується запустити історичну місію на Місяць
Стартовий майданчик з ракетою Chandrayaan-3. Фото: Indian Space Research Organisation
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Індія готується запустити безпілотний космічний корабель на Місяць. У випадку успіху ця країна стане лише четвертою в історії космонавтики, яким вдавалося здійснити м’яку посадку на супутник Землі.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Індійське космічне агентство завершило останні підготування до старту місії Chandrayaan-3.

Ця місія має стартувати сьогодні, 14 липня, орієнтовно о 14:35 за місцевим часом (11:05 за київським часом).

Загальна вартість місії становить трохи менше 75 мільйонів доларів.

Мета місії Chandrayaan-3

За планом, космічний корабель місії Chandrayaan-3 має здійснити м’яку посадку на Місяць безпілотного місяцехода.

Подібний успіх у космічній галузі досі мали лише три країни — Сполучені Штати Америки, колишній Радянський Союз та Китай.

Посадка місяцехода, згідно із попереднім графіком, має відбутися 23 серпня.

Нагадаємо, що американське космічне агентство NASA підкоригувати плани з колонізації Місяця. Скоріше за все, висадка людей відбудеться не раніше 2026 року, тобто на рік пізніше, ніж заявляли донедавна.

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