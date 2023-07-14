Индия готовится запустить историческую миссию на Луну

Стартовая площадка с ракетой Chandrayaan-3. Фото: Indian Space Research Organisation

Индия готовится запустить беспилотный космический корабль на Луну. В случае успеха эта страна станет лишь четвертой в истории космонавтики, которой удавалось совершить мягкую посадку на спутник Земли.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Индийское космическое агентство завершило последние приготовления к старту миссии Chandrayaan-3.

Эта миссия должна стартовать сегодня, 14 июля, ориентировочно в 14:35 по местному времени (11:05 по киевскому времени).

Общая стоимость миссии составляет немногим менее 75 миллионов долларов.

Цель миссии Chandrayaan-3

По плану, космический корабль миссии Chandrayaan-3 должен совершить мягкую посадку на Луну беспилотного лунохода.

Подобный успех в космической отрасли до сих пор имели только три страны: Соединенные Штаты Америки, бывший Советский Союз и Китай.

Посадка лунохода согласно предварительному графику должна состояться 23 августа.

Напомним, что американское космическое агентство NASA подкорректировало планы по колонизации Луны. Скорее всего, высадка людей произойдет не раньше 2026 года, то есть годом позже, чем заявляли до недавнего времени.