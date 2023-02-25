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Індія на фінансовому саміті G20 відмовилася засудити війну проти України, — Reuters

25 лютого 2023 15:49
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Індія на фінансовому саміті G20 відмовилася засудити війну проти України
В Індії триває зустріч міністрів фінансів G20
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міністри фінансів і керівники нацбанків країн G20, які проводять зустріч в Індії, ймовірно, не зможуть ухвалити спільну заяву за підсумками саміту. Індія наполягає, щоб у підсумковому документі не згадувалося засудження війни, яку росія веде проти України. 

Про це повідомляє Reuters

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Відсутність консенсусу

США та інші країни G7 наполягають, щоб у кінцевій заяві була згадка про війну і засудження дій росії в Україні.

"Я вважаю, що в заяві має бути визначення, яким засуджується російська війна. Я вважаю це абсолютно необхідним", — підкреслила в кулуарах зустрічі міністр фінансів США Джанет Єллен.

Вона зазначила, що представники інших країн G7 також дотримуються такої думки.

Позиція Індії

Індія, яка приймає цю зустріч G20, намагається переконати, що заяві не має бути слова "війна".

Інформагентство звертає увагу, що Індія займає нейтральну позицію щодо війни, відмовляючись звинувачувати росію у вторгненні в Україну, шукаючи дипломатичного рішення. При цьому країна різко збільшує закупівлі російської нафти. 

Також відомо, що Індія разом з Китаєм бути серед країн, які в минулий четвер утрималися під час голосування в ООН щодо вимоги до росії припинити воєнні дії і вивести свої війська з України.

Як констатує агентство, якщо в останній момент не трапиться несподіванки, то досягнення консенсусу з цього приводу серед країн G20 є малоймовірний. Зустріч, швидше за все, завершиться заявою приймаючої сторони, яка просто підіб'є підсумки зустрічі.

Нагадаємо, раніше Індія, яка зараз головує у G20, виступила проти того, аби на зустрічі лідерів обговорювались додаткові санкції проти росії. Цю інформацію підтвердили одразу шість індійських посадовців.

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