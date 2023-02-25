Индия на финансовом саммите G20 отказалась осудить войну против Украины

В Индии продолжается встреча министров финансов G20

Министры финансов и руководители нацбанков стран G20, проводящие встречу в Индии, вероятно, не смогут принять совместное заявление по итогам саммита. Индия настаивает, чтобы в итоговом документе не упоминалось осуждение войны, которую россия ведет против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Отсутствие консенсуса

США и другие страны G7 настаивают, чтобы в конечном заявлении было упоминание о войне и осуждении действий России в Украине.

"Я считаю, что в заявлении должно быть определение, каким осуждается российская война. Я считаю это абсолютно необходимым", — подчеркнула в кулуарах встречи министр финансов США Джанет Йеллен.

Она отметила, что представители других стран G7 также придерживаются такого мнения.

Позиция Индии

Индия, принимающая эту встречу G20, пытается убедить, что в заявлении не должно быть слова "война".

Информагентство обращает внимание, что Индия занимает нейтральную позицию по отношению к войне, отказываясь обвинять россию во вторжении в Украину, ища дипломатического решения. При этом страна резко увеличивает закупки российской нефти.

Также известно, что Индия вместе с Китаем быть среди стран, которые в минувший четверг воздержались во время голосования в ООН по требованию к россии прекратить военные действия и вывести свои войска из Украины.

Как констатирует агентство, если в последний момент не случится неожиданности, то достижение консенсуса по этому поводу среди страны G20 маловероятно. Встреча, скорее всего, завершится заявлением принимающей стороны, которое просто подведет итоги встречи.

Напомним, ранее Индия, которая сейчас председательствует в G20, выступила против того, чтобы на встрече лидеров обсуждались дополнительные санкции против россии. Эту информацию подтвердили сразу шесть индийских чиновников.