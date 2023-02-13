Індія відмовилася від спільного з рф виробництва гелікоптерів

Індія не хоче виробляти з росією гелікоптери, але може погодитись на виробництво ПЗРК "Ігла"
Російська федерація сподівається на спільне з Індією виробництво ПЗРК "Ігла-С". Перемовини щодо виробництва гелікоптерів Ка-226Т заморожені, Індія готова лише купувати їх у рф.
Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС.
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Гелікоптери
Заступник директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії Володимир Дрожжов заявив, що переговори з Індією про спільне виробництво гелікоптерів Ка-226Т заморожені.
Індійська сторона готова лише купувати у росії уже готову продукцію.
Переносні зенітні комплекси
Разом з тим, Дрожжов заявив на полях міжнародної виставки Aero India 2023 у Бангалорі, що існує варіант іншого спільного виробництва росії та Індії.
Йдеться про контракт щодо ліцензованого виробництва у Індії переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла-С".
Нагадаємо, основна марка російської нафти, Urals, у грудні була продана індійським покупцям за ціною, значно нижчою за 60 доларів за барель. Цей ціновий поріг був визначений Заходом як максимальний для російської сирої нафти.
В українському МЗС закликали Індію збільшити допомогу Україні. У відомстві вважають, що країна має можливість купувати дешеву російську нафту коштом страждань українців через повномасштабне вторгнення рф.
Фото з російських ЗМІ