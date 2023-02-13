Індія відмовилася від спільного з рф виробництва гелікоптерів

Індійці готові купувати російські гелікоптери Ка-226Т, але спільне виробництво цієї військової техніки заморозили

Російська федерація сподівається на спільне з Індією виробництво ПЗРК "Ігла-С". Перемовини щодо виробництва гелікоптерів Ка-226Т заморожені, Індія готова лише купувати їх у рф.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС.

Гелікоптери

Заступник директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії Володимир Дрожжов заявив, що переговори з Індією про спільне виробництво гелікоптерів Ка-226Т заморожені.

Індійська сторона готова лише купувати у росії уже готову продукцію.

Переносні зенітні комплекси

Разом з тим, Дрожжов заявив на полях міжнародної виставки Aero India 2023 у Бангалорі, що існує варіант іншого спільного виробництва росії та Індії.

Йдеться про контракт щодо ліцензованого виробництва у Індії переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла-С".

Нагадаємо, основна марка російської нафти, Urals, у грудні була продана індійським покупцям за ціною, значно нижчою за 60 доларів за барель. Цей ціновий поріг був визначений Заходом як максимальний для російської сирої нафти.

В українському МЗС закликали Індію збільшити допомогу Україні. У відомстві вважають, що країна має можливість купувати дешеву російську нафту коштом страждань українців через повномасштабне вторгнення рф.

Фото з російських ЗМІ