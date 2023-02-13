Индия отказалась от совместного с рф производства вертолетов

Индия не хочет производить с россией вертолеты, но может согласиться на производство ПЗРК "Игла"
Российская федерация надеется на совместное с Индией производство ПЗРК "Игла-С". Переговоры по производству вертолетов Ка-226Т заморожены, Индия готова только покупать его в россии.
Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.
-
Оккупанты хотят снести в Мариуполе все поврежденные дома до конца 2023 года
-
Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать
-
Зерновое соглашение: сколько продовольствия Украина отправила за границу
-
Оккупанты жестоко казнили кувалдой боевика из ЧВК "Вагнер": за что на этот раз
-
В США состоялось главное событие года: кто стал победителем Супербоула-2023
-
Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 34 тысячи
-
Более полутысячи оккупантов уничтожены Силами обороны за сутки: Генштаб опубликовал свежие потери рф
-
Королева R&B вернулась и намекнула на вторую беременность: как прошло выступление Рианны на Супербоул-2023
-
Россияне не отказались от тактики ракетных ударов, ждем следующий обстрел на 24 февраля, — Гуменюк
-
Война оставляет токсическое наследие для среды и здоровья людей
Вертолеты
Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов заявил, что переговоры с Индией о совместном производстве вертолетов Ка-226Т заморожены.
Индийская сторона готова только покупать у россии уже готовую продукцию.
Переносные зенитные комплексы
Вместе с тем Дрожжов заявил на полях международной выставки Aero India 2023 в Бангалоре, что существует вариант другого совместного производства россии и Индии.
Речь идет о контракте на лицензированное производство в Индии переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С".
Напомним, основная марка российской нефти, Urals, в декабре была продана индийским покупателям по цене, значительно ниже 60 долларов за баррель. Этот ценовой порог был определен Западом как наибольший для русской сырой нефти.
В украинском МИДе призвали Индию увеличить помощь Украине. В ведомстве считают, что страна имеет возможность покупать дешевую российскую нефть за счет страданий украинцев из-за полномасштабного вторжения россии.
Фото из российских СМИ