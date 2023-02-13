Индия отказалась от совместного с рф производства вертолетов

Индийцы готовы покупать российские вертолеты Ка-226Т, но совместное производство этой военной техники заморозили

Российская федерация надеется на совместное с Индией производство ПЗРК "Игла-С". Переговоры по производству вертолетов Ка-226Т заморожены, Индия готова только покупать его в россии.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Вертолеты

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов заявил, что переговоры с Индией о совместном производстве вертолетов Ка-226Т заморожены.

Индийская сторона готова только покупать у россии уже готовую продукцию.

Переносные зенитные комплексы

Вместе с тем Дрожжов заявил на полях международной выставки Aero India 2023 в Бангалоре, что существует вариант другого совместного производства россии и Индии.

Речь идет о контракте на лицензированное производство в Индии переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С".

Напомним, основная марка российской нефти, Urals, в декабре была продана индийским покупателям по цене, значительно ниже 60 долларов за баррель. Этот ценовой порог был определен Западом как наибольший для русской сырой нефти.

В украинском МИДе призвали Индию увеличить помощь Украине. В ведомстве считают, что страна имеет возможность покупать дешевую российскую нефть за счет страданий украинцев из-за полномасштабного вторжения россии.

Фото из российских СМИ