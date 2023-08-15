Індія не запросила на саміт G20 Україну: у списку учасників значиться Путін

Саміт Великої двадцятки. Фото: internationaltaxreview

Індія вирішила не включати Україну до учасників майбутнього саміту G20, запланованого на 9-10 вересня у Нью-Делі. На захід запрошено ключових лідерів із країн G20.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Запрошені учасники саміту

голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

керівник Євроради Шарль Мішель;

лідери країн: Юн Сок Йол (Південна Корея), Лулу Да Сілву (Бразилія), Сі Цзіньпін (Китай), Еммануель Макрон (Франція), Реджеп Тайіп Ердоган (Туреччина), Джо Байден (США) та інші.

Серед додаткових гостей:

Шейх Хасіна (Бангладеш),

Абдель Фаттах Ас-Сісі (Єгипет),

Марк Рютте (Нідерланди),

Лі Сянь Лун (Сінгапур),

Педро Санчес (Іспанія).

Представники Маврикія, Нігерії, Оману та ОАЕ також є серед запрошених.

У повідомленні також зазначається, що раніше була інформація про можливе обговорення російсько-українського конфлікту на цьому саміті, особливо з огляду на інформацію з французьких дипломатичних джерел.

"У нас є лист із дев'яти країн, яких ми запросили… Країна, яку ви згадали, не входить до цього листа", — заявив секретар індійського головування в G20 Міктеш Пардеші, відповідаючи на запитання, чи чекати на саміті президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що конференція у Саудівській Аравії, де понад 40 країн без Росії обговорювали мир в Україні, стурбувала Кремль. Тепер Росії доведеться шукати "якісь відповіді" на нову тактику України.

Також ми повідомляли, що участь Китаю у мирному саміті у Саудівській Аравії є певною несподіванкою та перемогою української дипломатії. Але за всім, що робить Китай, стоять прагматичні розрахунки.