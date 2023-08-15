Індія не запросила на саміт G20 Україну: у списку учасників значиться Путін
Індія вирішила не включати Україну до учасників майбутнього саміту G20, запланованого на 9-10 вересня у Нью-Делі. На захід запрошено ключових лідерів із країн G20.
Про це повідомляють ЗМІ.
Запрошені учасники саміту
- голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
- керівник Євроради Шарль Мішель;
- лідери країн: Юн Сок Йол (Південна Корея), Лулу Да Сілву (Бразилія), Сі Цзіньпін (Китай), Еммануель Макрон (Франція), Реджеп Тайіп Ердоган (Туреччина), Джо Байден (США) та інші.
Серед додаткових гостей:
- Шейх Хасіна (Бангладеш),
- Абдель Фаттах Ас-Сісі (Єгипет),
- Марк Рютте (Нідерланди),
- Лі Сянь Лун (Сінгапур),
- Педро Санчес (Іспанія).
Представники Маврикія, Нігерії, Оману та ОАЕ також є серед запрошених.
У повідомленні також зазначається, що раніше була інформація про можливе обговорення російсько-українського конфлікту на цьому саміті, особливо з огляду на інформацію з французьких дипломатичних джерел.
"У нас є лист із дев'яти країн, яких ми запросили… Країна, яку ви згадали, не входить до цього листа", — заявив секретар індійського головування в G20 Міктеш Пардеші, відповідаючи на запитання, чи чекати на саміті президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо, що конференція у Саудівській Аравії, де понад 40 країн без Росії обговорювали мир в Україні, стурбувала Кремль. Тепер Росії доведеться шукати "якісь відповіді" на нову тактику України.
Також ми повідомляли, що участь Китаю у мирному саміті у Саудівській Аравії є певною несподіванкою та перемогою української дипломатії. Але за всім, що робить Китай, стоять прагматичні розрахунки.