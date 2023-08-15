Индия не пригласила на саммит G20 Украину: в списке участников значится Путин
Индия решила не включать Украину в число участников предстоящего саммита G20, запланированного на 9-10 сентября в Нью-Дели. На мероприятие приглашены ключевые лидеры из стран G20.
Об этом сообщают СМИ.
Приглашенные участники саммит
- глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
- руководитель Евросовета Шарль Мишель;
- лидеры стран: Юн Сок Ёл (Южная Корея), Лулу Да Силву (Бразилия), Си Цзиньпин (Китай), Эммануэль Макрон (Франция), Реджеп Тайип Эрдоган (Турция), Джо Байден (США) и другие.
Среди дополнительных гостей мероприятия:
- Шейх Хасина (Бангладеш),
- Абдель Фаттах Ас-Сиси (Египет),
- Марк Рютте (Нидерланды),
- Ли Сянь Лун (Сингапур),
- Педро Санчес (Испания).
Представители Маврикия, Нигерии, Омана и ОАЭ также присутствуют среди приглашенных.
В сообщении также указывается, что ранее была информация о возможном обсуждении российско-украинского конфликта на этом саммите, особенно учитывая информацию из французских дипломатических источников.
"У нас есть письмо из девяти стран, которых мы пригласили… Страна, которую вы упомянули, не входит в это письмо", — заявил секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши, отвечая на вопрос, ждать ли на саммите президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, что конференция в Саудовской Аравии, где более 40 стран без России обсуждали мир в Украине, обеспокоила Кремль. Теперь России придется искать "какие-то ответы" на новую тактику Украины.
Также мы сообщали, что участие Китая в мирном саммите в Саудовской Аравии является определенной неожиданностью и победой украинской дипломатии. Но за всем, что делает Китай, стоят прагматические расчеты.