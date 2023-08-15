Индия не пригласила на саммит G20 Украину: в списке участников значится Путин

Саммит Большой двадцатки. Фото: internationaltaxreview

Индия решила не включать Украину в число участников предстоящего саммита G20, запланированного на 9-10 сентября в Нью-Дели. На мероприятие приглашены ключевые лидеры из стран G20.

Об этом сообщают СМИ.

Читайте также:

Приглашенные участники саммит

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

руководитель Евросовета Шарль Мишель;

лидеры стран: Юн Сок Ёл (Южная Корея), Лулу Да Силву (Бразилия), Си Цзиньпин (Китай), Эммануэль Макрон (Франция), Реджеп Тайип Эрдоган (Турция), Джо Байден (США) и другие.

Среди дополнительных гостей мероприятия:

Шейх Хасина (Бангладеш),

Абдель Фаттах Ас-Сиси (Египет),

Марк Рютте (Нидерланды),

Ли Сянь Лун (Сингапур),

Педро Санчес (Испания).

Представители Маврикия, Нигерии, Омана и ОАЭ также присутствуют среди приглашенных.

В сообщении также указывается, что ранее была информация о возможном обсуждении российско-украинского конфликта на этом саммите, особенно учитывая информацию из французских дипломатических источников.

"У нас есть письмо из девяти стран, которых мы пригласили… Страна, которую вы упомянули, не входит в это письмо", — заявил секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши, отвечая на вопрос, ждать ли на саммите президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что конференция в Саудовской Аравии, где более 40 стран без России обсуждали мир в Украине, обеспокоила Кремль. Теперь России придется искать "какие-то ответы" на новую тактику Украины.

Также мы сообщали, что участие Китая в мирном саммите в Саудовской Аравии является определенной неожиданностью и победой украинской дипломатии. Но за всем, что делает Китай, стоят прагматические расчеты.