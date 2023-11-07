Інформація про замах на президента Палестини виявилась фейком

Президент Палестини Махмуд Аббас. Фото: Anadolu

Новина про замах на президента Палестини Махмуда Аббаса й розстріляний кортеж виявилася фейком. Кадри, які оприлюднили ЗМІ були зняті раніше в іншому місці.

Про це повідомляє Turkiye.

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Замах на президента Палестини Махмуда Аббаса

Кадри, які турецькі ЗМІ видали за замах Махмуда Аббаса, насправді знято під час операції палестинських сил правопорядку проти наркоторговців у таборі Джалазун неподалік Рамали.

Згідно з повідомленням представника служби безпеки Талала Дуйката, шестеро співробітників служби безпеки отримали поранення, один із них у тяжкому стані.

Зазначимо, що сьогодні з'явилася інформація про те, що кортеж президента Палестини Махмуда Аббаса зазнав нападу, внаслідок чого нібито був застрелений один чоловік.

Нагадаємо, що президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Газа має бути частиною незалежної, суверенної палестинської держави після закінчення війни Ізраїлю та ХАМАС. Ба більше, Анкара не підтримуватиме жодних планів "поступового викреслення палестинців" з історії.