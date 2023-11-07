Информация о покушении на президента Палестины оказалась фейком
Новость о покушении на президента Палестины Махмуда Аббаса и расстрелянный кортеж оказалась фейком. Кадры, которые обнародовали СМИ, были сняты ранее в другом месте.
Об этом сообщает Turkiye.
Покушение на президента Палестины Махмуда Аббаса
Кадры, выдавшиеся турецкими СМИ за покушение Махмуда Аббаса, на самом деле сняты во время операции палестинских сил правопорядка против наркоторговцев в лагере Джалазун неподалеку от Рамалы.
Согласно сообщению представителя службы безопасности Талала Дуйката, шесть сотрудников службы безопасности получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.
Отметим, что сегодня появилась информация о том, что кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса подвергся нападению, в результате чего якобы был застрелен один человек.
Напомним, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Газа должна быть частью независимого, суверенного палестинского государства после окончания войны Израиля и ХАМАС. Более того, Анкара не будет поддерживать никаких планов "постепенного вычеркивания палестинцев" из истории.
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