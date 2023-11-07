Информация о покушении на президента Палестины оказалась фейком

Президент Палестины Махмуд Аббас. Фото: Anadolu

Новость о покушении на президента Палестины Махмуда Аббаса и расстрелянный кортеж оказалась фейком. Кадры, которые обнародовали СМИ, были сняты ранее в другом месте.

Об этом сообщает Turkiye.

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Кадры, выдавшиеся турецкими СМИ за покушение Махмуда Аббаса, на самом деле сняты во время операции палестинских сил правопорядка против наркоторговцев в лагере Джалазун неподалеку от Рамалы.

Согласно сообщению представителя службы безопасности Талала Дуйката, шесть сотрудников службы безопасности получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Отметим, что сегодня появилась информация о том, что кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса подвергся нападению, в результате чего якобы был застрелен один человек.

Напомним, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Газа должна быть частью независимого, суверенного палестинского государства после окончания войны Израиля и ХАМАС. Более того, Анкара не будет поддерживать никаких планов "постепенного вычеркивания палестинцев" из истории.