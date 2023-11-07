Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Информация о покушении на президента Палестины оказалась фейком arrow

Информация о покушении на президента Палестины оказалась фейком

7 ноября 2023 19:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Информация о покушении на президента Палестины оказалась фейком
Президент Палестины Махмуд Аббас. Фото: Anadolu
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Новость о покушении на президента Палестины Махмуда Аббаса и расстрелянный кортеж оказалась фейком. Кадры, которые обнародовали СМИ, были сняты ранее в другом месте.

Об этом сообщает Turkiye.

Читайте также:

Покушение на президента Палестины Махмуда Аббаса

Кадры, выдавшиеся турецкими СМИ за покушение Махмуда Аббаса, на самом деле сняты во время операции палестинских сил правопорядка против наркоторговцев в лагере Джалазун неподалеку от Рамалы.

Согласно сообщению представителя службы безопасности Талала Дуйката, шесть сотрудников службы безопасности получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Отметим, что сегодня появилась информация о том, что кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса подвергся нападению, в результате чего якобы был застрелен один человек.

Напомним, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Газа должна быть частью независимого, суверенного палестинского государства после окончания войны Израиля и ХАМАС. Более того, Анкара не будет поддерживать никаких планов "постепенного вычеркивания палестинцев" из истории.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме