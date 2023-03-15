IQAir заявили, що лише 13 країн мали "здорову" якість повітря: чи увійшла в рейтинг Україна
Лише 13 країн та територій світу мали "здорову" якість повітря минулого року. У 2022 році забруднення атмосфери зросло до тривожного рівня.
Про це повідомляє CNN з посиланням на звіт IQAir.
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Деталі
У звіті компанії, яка відстежує якість повітря в усьому світі, виявлено, що середньорічний рівень забруднення повітря приблизно в 90% проаналізованих країн та територій перевищує рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, які розроблені, щоб допомогти урядам розробити правила для захисту громадян.
Було проаналізовано середню якість повітря в 131 країні та території. Згідно зі звітом, лише шість із них — Австралія, Естонія, Фінляндія, Гренада, Ісландія та Нова Зеландія — і сім територій у Тихому океані та Карибському басейні, включаючи Гуам і Пуерто-Ріко, відповідають вимогам ВООЗ, які передбачають середній рівень забруднення — 5 мікрограмів на кубічний метр або менше.
Сім країн — Чад, Ірак, Пакистан, Бахрейн, Бангладеш, Буркіна-Фасо, Кувейт та Індія — мали погану якість повітря, яка значно перевищувала рекомендації ВООЗ із середнім рівнем забруднення повітря понад 50 мікрограмів на кубічний метр.
У дослідженні розглядалися саме дрібнодисперсні частинки, або PM2.5, які є найдрібнішими забруднювачами, але водночас і найнебезпечнішими. При вдиханні PM2.5 проникає глибоко в тканину легенів, звідки може потрапити в кров. Він надходить з таких джерел, як спалювання викопного палива, пилові бурі та лісові пожежі.
Мільйони людей щороку помирають від проблем зі здоров'ям, пов'язаних із забрудненням повітря. За даними агентства ООН, у 2016 році близько 4,2 мільйона передчасних смертей були пов'язані з дрібнодисперсними твердими частинками.
У звіті IQAIR розповіли про відсутність станцій моніторингу в країнах, що розвиваються в Африці, Південній Америці та на Близькому Сході, що призводить до нестачі даних про якість повітря в цих регіонах.
Генеральний директор IQAir у Північній Америці Глорі Долфін Хаммес зазначив, що щоразу, коли до компанії додається нова країна, яка колись не мала даних про якість повітря, як це сталося з Чадом у 2021 році, ці країни неминуче опиняються у верхній частині списку найбільш забруднених.
"Якщо ви подивитеся на те, що називається супутниковими або змодельованими даними, Африка, ймовірно, є найбільш забрудненим континентом на планеті, але у нас недостатньо даних. Це означає, що нам потрібно набагато більше даних, щоб ми дійсно могли визначити, які країни та міста є найбільш забрудненими", — наголосив Хаммес.
За словами дослідників, основними джерелами забруднення повітря минулого року в усьому світі були лісові пожежі та спалювання викопного палива для транспорту та виробництва енергії, що завдає шкоди найбільш вразливим і маргіналізованим громадам.
"Це буквально про те, як ми як планета продовжуємо ці нездорові стосунки з викопним паливом. Ми все ще залежимо від викопного палива, а викопне паливо є причиною більшості забруднень повітря, з якими ми стикаємося на цій планеті", — додав Хаммес.
Нагадаємо, вченим вдалося створити електроенергію з повітря. Це стало можливим завдяки спеціальному ферменту.